„Sezonul trecut… nu ştiu, cred că am fost un pic distras. Sper foarte tare să găsesc vocea care va câştiga Vocea României”, a spus Smiley.

De altfel, și Irina Rimes a mărturisit că are emoții, având în vedere că este un nou sezon „Vocea României”:

„Normal că am emoţii, pentru că voi cunoaşte foarte mulţi oameni noi. Unii dintre ei vor veni în echipa mea. Am emoţii pentru că începe un nou sezon la Vocea României şi dacă nu am avea emoţii, ar fi un sezon fără emoţii. Mai sunt şi colegii mei cu care va trebui să mă lupt şi trebuie să-mi pregătesc toate armele”.

„Nu eu găsesc concurenţii, concurenţii mă găsesc pe mine. După ce concurenţii mă găsesc pe mine, eu găsesc resursele intelectuale, personale, profesionale, morale, etice de a-i duce pe cele mai înalte vârfuri ale unei ţări multilateral dezvoltate”, a spus Tudor Chirilă.

Theo Rose și Horia Brenciu vor ocupa scaunul dublu al juriului din show-ul de la Pro TV.

„Suntem împreună, facem o echipă şi ne bucurăm să fim într-o atmosferă cu mult public care se uită la noi. Mă bucur foarte mult să fiu, din nou, alături de Tudor Chirilă, de Andrei Tiberiu Maria (Smiley) şi de Irina Rimes”, a spus și Horia Brenciu.

Sezonul 11 „Vocea României” vine cu noi strategii și alianțe. Horia Brenciu și Theo Rose vor fi împreună pe scaunul dublu, dar Denis de la The Motans și-a anunțat retragerea din show-ul de la PRO TV.

Timp de 10 sezoane, scena de la „Vocea României” a vibrat pentru telespectatori. Cele mai intense emoții ale concurenților și antrenorilor au fost trăite, de-a lungul timpului, în locul care a făcut ca vocile să fie auzite. Iar povestea continuă. Sezonul 11 aduce noi strategii și schimbări într-o alianță memorabilă: Horia Brenciu și Theo Rose în scaunul dublu. Sezonul trecut, Theo Rose a împărțit scaunul dublu cu Smiley.

Filmările pentru sezonul 11 „Vocea României” vor începe în curând, iar Horia Brenciu așteaptă cu mare nerăbdare. „Pentru mine, o invitație la Vocea României ca antrenor este o mare bucurie! Am participat la 4 ediții, din care am câștigat două.

Chiar mi-era dor să trăiesc la maximum fiecare apăsare de buton și întoarcere de scaun! Nu mai vorbesc de voci… ? Când am aflat că voi fi pe același scaun cu Teodora, m-am bucurat și mai tare. După un podcast cu ea, anul trecut, la LUCRURI SIMPLE și după colaborarea pe piesa DACĂ AI ȘTI, Vocea României, alături de Theo e o continuare absolut firească!”, a spus Horia Brenciu.

