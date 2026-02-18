Relația lor este una solidă și admirată de mulți, însă începuturile nu au fost prea ușoare. În cadrul interviului, fosta dansatoare a Deliei a mărturisit că socrii ei nu au fost de acord cu relația la început și a fost nevoie de timp ca aceștia să accepte totul.

Andreea și Rareș veneau din lumi diferite, iar părinții dansatorului nu erau de acord cu atenția mediatică pe care bruneta o primea la acea vreme.

„Socrii mei sunt minunați, au făcut o treabă extraordinară cu el. Soacra mea este medic neurolog pediatru și socrul meu este inginer. Au chestia asta dintotdeauna, când mergem undeva, eu vorbesc, gesticulez. (….) Am avut mici impedimente la început.

Noi la început ne-am ascuns. Eram din lumi total diferite, eram dansatoarea Deliei, apăream în presă în perioada aceea, socrii mei sunt foarte discreți și când noi am oficializat relația, mi-a zis că nu avem voie să ne afișăm, pentru că nu trebuie să apărem în presă. A avut un șoc tata-socru când l-a văzut pe băiatul lui în ziare”, a declarat Andreea Popescu, în podcastul lui Jorge.

Andreea Popescu Cojoc s-a reinventat în viața profesională, dar mai ales în cea personală după pierderea tatălui său. „ Da, viața mea s-a schimbat la 180 de grade în momentul în care tatăl meu a plecat la cele veșnice (…) cumva atunci voit mi-am schimbat viața”, mărturisește Andreea.

Viața ei pare perfectă. Are o căsnicie solidă și trei copii minunați. Profesional e într-o continuă evoluție, merge în vacanțe, are sute de mii de urmăritori în social media, iar postările ei primesc mii de aprecieri.

De pe scenă până la un nume în social media, Andreea Popescu Cojoc a reușit dintotdeauna să-și păstreze autenticitatea și să se facă remarcată, dar și să-și atragă critici.

