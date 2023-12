Andreea Bănică și Lucian Mitrea au împreună doi copii, pe Sofia și Noah Andrei. Fata cuplului este deja adolescentă și își însoțește mama la evenimentele mondene. Sofia învață la un liceu din București, după ce a trecut prin mari emoții la Evaluarea Națională în urmă cu câteva luni.

Într-un interviu pentru cancan.ro, fiica Andreei Bănică, în vârstă de 14 ani, a dezvăluit că are iubit, iar părinții săi l-au cunoscut deja. „Acum are 14 Sofia, când va apărea un băiat în viața ei, cum vor reacționa părinții?”, a întrebat reporterul de la CANCAN.

„Deja s-a întâmplat această situație. Când a venit la mine de ziua mea, tata se panicase, nu știa ce să facă, se urca pe pereți. Era atât de panicat, patrula prin casă, m-am șocat, i-am zis să stea calm”, a povestit amuzată asolescenta.

„Noi am vrut să-l cunoaștem, am vrut să știm cine este și să știm cu cine se plimbă Sofia”

Andreea Bănică a completat: „Noi am vrut să-l cunoaștem, am vrut să știm cine este și să știm cu cine se plimbă Sofia. Și noi ne-am cunoscut tot pe la vârsta asta și am rămas împreună. Am fost foarte mulțumită și de el și de ei. Sunt niște copii cuminți, la locul lor, el are mai mare grijă de ea, o împinge de la spate, e gelos, îmi place de ei maxim. Eu am încercat să-l țin pe Lucian cu picioarele pe pământ, să stea liniștit. Atât timp cât știm de ei și știm unde sunt, ce fac, cu cine, este cel mai important lucru. Copiii trebuie să fie în siguranță. Deja îi știm părinții, deja vorbim noi mamele”.

Recomandări INTERVIU. Dacian Cioloș, despre numirea Ancăi Dragu la Banca Națională a Moldovei: „Numai așa ne putem apropia de o unire pragmatică. Nu fluierat pe stadioane și scris pe garduri”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Cântăreața are o relație foarte frumoasă cu fiica ei și își dorește tot ce este mai bun pentru ea. Andreea Bănică a cunoscut-o deja și pe mama iubitului Sofiei și păstrează legătura cu ea. Povestea de dragoste dintre vedetă și soțul ei a început tot la o vârstă fragedă și durează și în ziua de azi.

Lucian Mitrea pare că s-a împăcat cu ideea că fiica lui a crescut și are acum iubit. Soțul Andreei Bănică îl invită des acasă pe prietenul adolescentei. „Acum îl cheamă tata acasă, nu eu. El este cel care îmi zice «invită-l la noi, cheamă-l la noi, hai să stăm cu el»”, a mărturisit Sofia.

„Doar nu o să ne certăm copilul că a cunoscut un băiat de care îi place”

Andreea Bănică nu a fost deranjată de faptul că fiica ei are deja un iubit. „Este normal, că noi am trecut prin asta la vârsta lor. Suntem foarte normali, gândim în normalitate, doar nu o să ne certăm copilul că a cunoscut un băiat de care îi place. Este superb, ne aducem aminte de cum eram noi, să ne pupăm, ne ascundeam de profesori. Eu nu vreau să se ascundă.”

Urmărește-ne pe Google News