Potrivit dosarelor judecătorești, David Adefeso a depus cererea de restricție împotriva lui Braxton, în vârstă de 43 de ani, la tribunalul Stanley Mosk din Los Angeles.

Asta, după ce luna trecută artista și starul reality-TV i-a mulțumit iubitul ei, printr-o postare emoționantă pe instagram, că i-a salvat viața, după ce a găsit-o inconștientă, în camera ei de la hotelul Ritz-Carlton din Los Angeles.

David Adefeso a dus-o de urgență la spital, pe 16 iulie, unde a primit un tratament specializat pentru sănătate mintală de la specialiști de top.

În iulie, Adefeso a vorbit despre starea lui Braxton, explicând că se luptă cu depresia.

”Tamar este o femeie frumosă, talentată, o mamă devotată, o prietenă iubitoare, o soră dragă și un prieten special pentru nenumărați oameni. Acesta este un moment extrem de dificil pentru Tamar și familia ei, în timp ce navighează în lupte profesionale și personale, inclusiv în lupta ei cu depresia”, a spus el într-o declarație pentru The Blast.

Tamar Braxton a confirmat faptul că a încercat să se sinucidă, însă, în prezent, este pe un „drum ireversibil al vindecării” și este dedicată distrugerii stigmatului asupra problemelor de sănătate mintală, scrie portalul unsitemuzica.ro.

Recomandări Cum a ajuns Spania să fie statul european cel mai greu lovit de al doilea val epidemic. „Situația poate doar să se înrăutățească”

Boala mintală este reală. Trebuie să normalizăm acceptarea acesteia și să ne oprim să o asociem cu rușine și umilință. Durerea pe care am experimentat-o în ultimii 11 ani mi-a mâncat încet spiritul și mentalul” Tamar Braxton:

”Am fost trădată, prost plătit, foarte muncită, iar oamenii au profitat de mine. Am scris o scrisoare în urmă cu două luni în care am rugat să fiu eliberată de ceea ce eu am considerat că este excesiv și nedrept. Am explicat în detaliu toate neplăcerile pe care le experimentam. Strigătul meu de ajutor a fost complet ignorat”, a notat Tamar cu privire la reality show-ul ei, ”Braxton Family Values”, citată de portalul unsitemuzica.ro.

Braxton a promis că se va dedica să-i ajute pe toți cei care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, în special pe cei care au de-a face cu abuzurile din televiziune.



