După o relație de 8 ani, Sore și Mircea Julean s-au despărțit. Artista a anunțat marți seară că nu mai formează un cuplu cu tatăl fetiței sale de ceva timp. Chiar dacă nu mai sunt împreună, ei vor păstra o relație civilizată și se vor înțelege de dragul fetiței pe care o au împreună.

„Au fost 8 ani care ne-au adus maturizarea și cea mai de preț realizare, pe Erin (n.r. – pe fiica ei). De ceva timp, Mircea și cu mine nu mai formăm un cuplu, dar vom forma mereu o familie.

Am simțit responsabilitatea de a face această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică, însă așa cum mi-am expus relația pe internet, cu la fel de multă discreție voi proceda și în acest caz”, a scris Sore pe rețelele de socializare.

Până acum, cântăreața nu a dezvăluit motivul despărțirii și preferă să mențină discreția în ceea ce privește această situație.

Sore și tatăl fetiței sale nu erau căsătoriți

Artista nu se căsătorise cu Mircea Julean, deși acesta o ceruse în căsătorie. Despărțirea lor a fost de comun acord și nu își doresc să facă un subiect de scandal din această situație. Sore a fost cerută de soție în anul 2017, însă nu s-a grăbit să facă nunta. Ea a povestit că nu este o prioritate pentru ea să se căsătorească și nici să îmbrace rochia de mireasă nu își dorea atât de mult.

„Da, am fost cerută în căsătorie, însă nunta, ca eveniment, nu a fost pe lista noastră de priorități și dintr-o comoditate. Nici eu, nici el nu suntem fanii evenimentului în sine, care este un factor de stres imens pentru miri și ar presupune un număr foarte mare de invitați pe care i-am avut deja la botez, am văzut ce înseamnă asta și cred că atunci ne-am convins amândoi că ne e bine așa cum suntem. Sinceră să fiu, nici nu am fost genul de fetiță care să își imagineze ziua nunții, nu prea îmi pot explica de ce, probabil de aceea nici nu sufăr pentru că n-am fost mireasă, încă”, spunea Sore pentru VIVA!.

