Aceste setări, care vor putea fi modificate doar de către un părinte, trebuie să intre în vigoare în statele semnatare în termen de șase luni. De asemenea, notificările vor fi dezactivate între orele 22:00 și 07:00 și în timpul orelor de școală, contorul de „like-uri” va fi ascuns, iar filtrele care imită chirurgia estetică vor fi dezactivate.

Plăți-record de 16 miliarde de dolari

În plus, pentru a pune capăt procesului împotriva grupului californian, acuzat că a favorizat dependența minorilor de rețelele sale sociale, Meta a acceptat să facă plăți de peste 16 miliarde de dolari, potrivit AFP.

Meta, acuzată în SUA că ar crea intenționat dependență în rândul copiilor

Meta a fost acuzată în SUA că ar crea intenționat dependență în rândul copiilor. Procesul, inițiat de state precum California, Colorado, Kentucky și New Jersey, au susținut că această practică a dus la creșterea nivelurilor de anxietate, depresie și chiar la cazuri de suicid în rândul utilizatorilor tineri.

Procurorul general adjunct al statului California, Megan O’Neill, a declarat că modelul de afaceri al Meta se bazează pe „a atrage utilizatorii, a-i menține cât mai mult timp, a le colecta datele și apoi a ascunde adevărul de public”.

În plus, statele acuzatoare consideră că Meta nu a gestionat în mod adecvat datele personale ale utilizatorilor minori. Avocatul Meta, Paul Schmidt, a răspuns că, deși unii utilizatori se confruntă cu probleme legate de platformele sociale, studiile care analizează legătura dintre ele nu sunt concludente.

Meta s-a temut că ar pute primi o amendă astronomică

Meta s-a grăbit să încheie acest acord deoarece s-a temut că amenzile ar putea ajunge la 1.400.000.000.000 de dolari, deși procurorii generali estimaseră suma la aproximativ 200.000.000.000 de dolari.

Această acțiune legală subliniază din nou preocupările legate de impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a utilizatorilor tineri, așa cum detaliază PhoneArena, și ar putea avea implicații majore asupra modului în care companiile tehnologice își desfășoară activitatea în viitor.

În Statele Unite sunt încă în curs numeroase proceduri judiciare, inițiate de tineri utilizatori care reproșează companiei Meta că a provocat dependența de rețelele sociale și a agravat tulburările psihologice și comportamentale.