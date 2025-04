Indiferent de formatul emisiunilor pe care le prezintă, se pare că celor trei prieteni le place să fie mereu în competiție. Nu doar că se amuză pe seama acestui lucru, dar fiecare dintre ei consideră acest aspect și o provocare. Pe cei trei chefi i-am întâlnit la Casa Timiș, acolo unde ne-au dat întâlnire pentru a ne prezenta cel mai nou proiect al lor, „Pe drumul gustului”. „Noi am avut chestia asta de competiție între noi cam de la început și cât suntem noi de prieteni, când este vorba de gătit și de altele, noi chiar concurăm unul cu altul pentru că toți trei suntem competitivi și ne place să câștigăm. Ceea ce cred că a fost benefic pentru noi și este în continuare, să ne întrecem. Întodeauna cel mai bun a câștigat, indiferent dacă ne-a plăcut sau nu, dacă ne place sau nu, că mie nu prea îmi place să pierd, dar asta e viața. Am avut și chestia asta de competiție. Că este pescuit, că este gătit, că e mers pe nu știu unde, că e de stat într-un picior, că e de sărit coarda, orice ar fi, noi trebuie să dovedim că unul este mai bun decât celălalt”, ne-a declarat chef Sorin Bontea.

Nu ne-am fi așteptat însă ca această competiție să fie pe toate planurile, ci doar în domeniul culinar. Se pare însă că ne-am înșelat, căci Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu se întrec de la tir sportiv, parapantă, tiroliană, până la cine sforăie mai tare.

„La sforăit cred că e campion Cătălin. Aici competiția cred că este între mine și Cătălin, dar cred că duce mai mult el. E campion. El adoarme primul, dar primul. Oriunde l-ai pus a adormit. Sunt invidios așa câteodată. Nu are cum. Dacă apucă el să adoarmă și sforăie, chiar nu mai dormi. Eu am dormit cu Scărlătescu în mașină la semafor, dimineața. Despre ce vorbim? I-am zis să mă țină de vorbă ca să nu adorm și, de unde? Am adormit amândoi, ne-au trezit cu claxoane. El dormea, nici nu-l interesa”, ne-a povestit amuzat Sorin Bontea.