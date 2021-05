Sorin Pușcașu, declarații după plecare de la „Survivor România” din motive medicale. „Situația s-a agravat”

„Eu am venit cumva șubred în această competiție, iar situația mea s-a agravat. Spre final am reușit să fac un RMN, iar din păcate rezultatele nu au fost bune. Am meniscul fracturat, am un tendon aproape să se rupă, iar la rotulă am o problemă din naștere.

Dacă mi-aș reveni cu genunchiul și m-ar chema din nou, aș accepta fără să ezit. Orice aș spune eu acum, sunt sigur că nu aș fi vazut bine.

Eu nu am venit în această competiție să câștig, dacă aș fi câștigat era un bonus. Lumea mă acuză că am făcut strategii să rămân până la final.”, a declarat Sorin la Teo Show.

„Încerc să nu mai taxez”

„Am văzut foarte multe chestii ale unui fost concurent, nu vreau să dau importanță, asta se caută. (n.r- Alin). Referitor la Albert, așa cum s-a spus, că el este cel mai bun, ar trebui să demonstreze mai întâi.

La început îl trimiteam mereu la strategii, după care a picat. De atunci nu pot să mai consider că el este unul dintre cei care ar putea să câștige această competiție.

Încerc să nu mai taxez, dar e foarte greu pentru că am fost șocat de ce se întâmplă acasă. E o manipulare mare acasă.

Am văzut ceva emisiuni și ce se vorbea despre mine. Eu sunt același om. Lumea de acasă a vorbit despre el ca victimă”, a declarat Sorin Pușcașu.

