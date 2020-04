De Livia Lixandru,

Sorin Fişteag ar fi trebuit să susțină examenul de specializare în această primăvară, însă a amânat totul pentru toamnă. De asemenea, tânărul medic se vede nevoit să își amâne nunta, din cauza pandemiei de coronavirus.

„Am plecat în Germania acum 9 ani și jumătate. Trebuia să am examenul de specialist în pneumologie. Din păcate, nu am reușit să mă pregătesc pentru examenul ăsta, însă am amânat pentru toamnă.

Aveam și nunta programată în octombrie, însă cel mai probabil o să fie amânată. Nu este periculos să fii medic în această perioadă. Discutăm între noi.

Până acum nu avem oameni infectați printre personalul medical. În total, internați la noi în spital au fost 50 de persoane infectate cu coronavirus. Aproximativ 5 au avut nevoie de Terapie Intensivă și o persoană și-a pierdut viața.

La noi în clinică este totul în scădere. Nu mi-e dor de televiziune. În acea perioadă mi-am făcut prieteni, însă îmi place meseria mea de acum și nu aș renunța la ea pentru nimic în lume”, a spus Soso, potrivit Wowbiz.

