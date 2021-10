Au fost împreună și la bine, dar și la greu, au format o echipă și acasă, dar și pe scenă, așa că Simona Constantinescu nu a putut trece nici acum peste moartea soțului. Recunoaște că îi poartă hainele pentru a-l simți mai aproape de ea.

„Am păstrat o geacă de catifea mov pe care el a plăcut-o foarte mult, a cumpărat-o și a purtat-o în ultima perioadă. Îmi vine și mie, o mai iau din când în când și o pun pe mine. Simt că am mai mult curaj, pentru că sunt cu Mihai”, a dezvăluit Simona Constantinescu la TV, cu lacrimi în ochi, conform spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Întrebată ce îi lipsește cel mai mult, Simona Constantinescu a dezvăluit că duce dorul tuturor activităților pe care le făcea cu soțul ei. Împreună călătoreau, împreună găteau, erau o adevărată echipă.

„El îmi făcea micul dejun dimineața, asta îmi lipsește enorm. El îmi făcea cafeaua dimineața și făcea o cafea foarte bună. Tot timpul ne plimbam, niciodată cu stăteam acasă. Călătoream foarte mult. (…) Îmi lipsește Mihai, nu-mi lipsește nimic altceva”, a mai spus Simona Constantinescu.

Simona Constantinescu: „Am luat totul de la zero”

Schimbări majore în viața soției lui Mihai Constantinescu, după moartea acestuia. Iată cu ce se ocupă Simona acum. Invitată în primăvara acestui an la „Star Matinal”, aceasta a mărturisit că în viața ei a avut loc o schimbare majoră.

„Trăiesc, iubesc, muncesc, mă rog. Încă nu am pus unele planuri în practică, pentru că a fost perioada asta mai grea pentru noi toți și mi-a fost teamă să ies și să iau contact cu lumea, dar am fost la muncă și ăsta e un lucru bun pentru mine, îmi oxigenez creierul, merg pe jos.

Eu sunt economist. Am luat de la zero totul, pentru că nu am avut cântări perioada asta și atunci a trebuit să mă reorientez către ce am învățat eu”, a spus Simona Secrier la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Știi că și Mihai… Dumnezeu e în fiecare dintre noi și puterea e în noi. Dacă ești credincios, te rogi și îți dorești cu ardoare un lucru, intenția ta pleacă în Univers și atunci e imposibil să nu se îndeplinească. Am voință și sunt ambițioasă”, a mai transmis ea.

Mihai Constantinescu a murit în 2019, după o lungă luptă cu boala nemiloasă.

Citeşte şi:

Cum arată Loredana Groza complet nemachiată și necoafată. Imagini reale cu artista care susține că nu are nicio operație estetică

Laurențiu Reghecampf pleacă cu o parte din avere după divorț. Anamaria Prodan: „Și-a luat fără acordul nostru”

Câți bani câștigă o cântăreață de muzică populară din YouTube. Și-a cumpărat o mașină de peste 100.000 de euro: „Fiecare reușită are un preț”

PARTENERI - GSP.RO FOTO I-a spus „NU” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”

Playtech.ro Valeriu Gheorghiţă, anunţ de ultimă oră despre certificatul verde. Ce s-ar putea întâmpla în România până la sfârşitul anului

Observatornews.ro Publicaţie din Germania: „Idioții Europei“ - românii, bulgarii şi ucrainienii, pe lista neagră pentru că refuză vaccinarea

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie 2021. Peștii își vor recupera curajul de a visa la un alt fel de a trăi, unul corespunzător cu aspirațiile lor

Știrileprotv.ro Mașina unei femei care a dispărut cu fiica sa acum 23 de ani a fost găsită. Ce se afla în interior

Telekomsport ALERTĂ! Comisia Europeană a cerut monitorizarea României. Există suspiciuni grave: ”Vom fi siliţi să facem acest pas”

PUBLICITATE Tehnologia din spatele aspiratorului pare desprinsă din viitor