Regizorul filmului „Once Upon a Time… In Hollywood” urmează să devină tată. Soția sa, cântăreața israeliană Daniella Pick, este însărcinată, a precizat Katherine Rowe, purtătorul de cuvânt al lui Quentin Tarantino, conform agenției Associated Press.



Quentin Tarantino și soția sa Daniella Pick, la Festivalul de Film de la Cannes 2019

Quentin Tarantino şi Daniella Pick s-au căsătorit în noiembrie 2018, la Los Angeles, fiind primul mariaj pentru ambii.

Potrivit Mediafax, regizorul în vârstă de 56 de ani şi modelul şi cântăreaţa în vârstă de 35 de ani, fiica lui Tzvika Pick, un cantautor israelian, au avut o aventură în 2009, pe când acesta era în turneu de promovare a filmului „Ticăloşi fără glorie/ Inglorious Basterds”.

Câştigător al trofeului Palme d’Or de la Cannes cu filmul „Pulp Fiction”, din 1994, şi a două premii Oscar pentru scenariile filmelor „Pulp Fiction” şi „Django Unchained”, Quentin Tarantino a fost, pe rând, regizor, scenarist, producător şi chiar actor în filmele sale.

foto: EPA

