Soția lui Vladimir Drăghia, care e foarte activă pe rețelele de socializare, a lipsit din mediul online zilele acestea. Fanii ei s-au îngrijorat și i-au pus întrebări, iar ieri ea a venit cu răspunsul. A mers de urgență la spital pentru a-i fi scoasă căpușa.

„Am lipsit motivat de pe Instagram în ultimele două zile și vă spun și vouă ce am pățit pentru că vreau să trag un semnal de alarmă. A început sezonul căpușelor și vă rog să aveți mare grijă!⚠️ Eu m-am trezit cu una lipită de burtica mea ? și, deși am citit atât de multe despre căpușe, cu greu mi-am dat seama ce este – atât de mică era. Ulterior am aflat că nu era mică deloc – se hrănise chiar bine cu sângele meu.

Am mers la spital să o îndepărteze la chirurgie. Căpușele se scot doar cu o pensetă specială și e o anumită tehnică. Nu trageți de ea, nu aplicați nimic pe ea. La mine a fost cu mare stres, pentru că, fiind însărcinată, nu am voie să iau acel antibiotic pe care îl primești în doză unică în schema de profilaxie, dar am primit până la urmă un antibiotic permis în sarcină (care se ia mult mai multe zile). Așa că aveți mare grijă când veniți cu copiii din parc/curte/pădure. Verificați tot corpul de căpușe.

Se așază și în urechi sau în păr, din păcate. Folosiți spray repelant înainte să ieșiți în natură. Dacă aveți curte cu iarbă, cel mai bine e să tratați iarba cu soluții speciale. Muşcăturile de căpușă nu produc durere, de aceea prezenţa lor nu este simţită întotdeauna”, a transmis Alice Cavaleru.

Recomandări Atacuri cibernetice de amploare asupra site-urilor guvernamentale din România. Instituții, între care Guvernul și MApN, vizate

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Bebelușa are nevoie de toată liniștea mea”

Mesajul ei nu s-a oprit aici. În viitorul apropiat ea va face și unele analize, se teme să nu fie infectată cu boala Lyme, care e transmisă de căpușe. „Unele căpuşe nu sunt periculoase pentru sănătatea omului, însă altele pot produce boli grave, ca Lyme sau un tip particular de meningoencefalită. Dacă după 2-3 săptămâni, în locul în care ați avut o căpușă, vă apare un cerc roșu (numit eritem migrator), înseamnă că vă confruntați cu primul semn de infectare cu boala Lyme . Din păcate, nu apare la toată lumea care a luat virusul, ci doar la 75% dintre pacienți.

Trebuie să începeți cât mai repede tratamentul, așa că mergeți la doctor. Am înțeles că pot să-mi fac analiza pentru virus în vreo lună și o să o fac pentru liniștea mea. Deocamdată, încerc să nu mă stresez prea tare. Am făcut tot ce trebuia făcut și mă rog să fie fără virus.?? Am deja experiență cu tot felul de pățanii în sarcina asta, așa că am fost nevoită să învăț să nu disper și să rămân optimistă. Bebelușa are nevoie de toată liniștea mea, așa că încerc să mă feresc de gândurile negre. Aveți grijă de voi!”, a încheiat ea.

Vladimir Drăghia va deveni tată a doua oară, Alice Cavaleru e însărcinată în patru luni. Cei doi mai au o fetiță, pe Zora.

GSP.RO VIDEO În 2005 mergea la "Din Dragoste", după ce și-a înșelat soțul cu 2 bărbați. Uluitor ce s-a aflat acum, după mulți ani

Playtech.ro Rafila, anunț de ULTIMĂ ORĂ despre finalul pandemiei de covid în România. Când se va încheia

Observatornews.ro Medic, despre noua hepatită la copii: "Boala te omoară pentru că faci edem cerebral"

HOROSCOP Horoscop 29 aprilie 2022. Capricornii se apropie de finalul unui lung proces de schimbare profundă a personalității

Știrileprotv.ro Reacția lui Zelenski după ce Biden a decis să ajute Ucraina cu încă 33 de miliarde de dolari

Orangesport.ro Violată şi bătută de două ori în doar câteva ore. O refugiată ucraineană, clipe de COŞMAR în locul de cazare

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești