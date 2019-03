În timp ce colegii de scenă erau plecați în vacanțe exotice sau măcar în vreun city-break prin Europa, Speak și Ștefania au lucrat intens la un nou proiect. Chiar dacă tânăra tânjește după câteva zile de pauză, cântărețul ”și-a sărit” iubita de la vacanță, anul acesta.

”Nu avem timp. Știi cât am muncit? Mă doare spatele, nu mai pot. Da, toți artiștii pleacă în vacanță în perioada asta, dar noi mai facem și alte chestii pe lângă muzică. Nici o vacanță, nimic, în viitorul apropiat”, ne-a explicat artistul. ”Din păcate, așa e. Chiar a muncit. A fost și electrician, constructor, de toate. O să vedeți în curând la ce am muncit. Rolul meu a fost de șefă. Glumesc. Eu am fost designer de interior”, l-a completat Ștefania.

