Starea Gabrielei Cristea după ce a născut a doua oară. „Mă simt foarte slăbită, am senzația că nu am dormit de vreo cinci ani”

„Cu căpuțul mai greu, dar în rest e ok…din cauza oboselii suntem super stresați, dar o să ne treacă…

M-am simțit foarte bine și după operație, m-am refăcut foarte repede. A venit cineva la mine seara la spital și eu eram pe pat și mi-a zis: „știi cum arăți? De parcă ai venit acum de la spa””, a povestit vedeta.

„Echipa de acolo mi-a pus copilul în brațe și mi-a zis că alăptez o dată la 3 ore, inclusiv noaptea… și din momentul ăla s-a instalat starea de oboseală și oboseala se cronicizează pe zi ce trece.

Ieri am fost să-mi scot firele de la operație și am întrebat-o pe doamna doctor dacă pot să iau ceva, ceva vitamine, energizante…

Mă simt foarte slăbită, am senzația că nu am dormit de vreo 5 ani. Și mi-a zis să stau liniștită, că o să mă obișnuiesc”, a adăugat ea.

În cadrul aceluiași interviu, Gabriela Cristea a explicat ce avantaj are după ce a apelat la un consilier în alăptare:

„Consilierul în alăptare te ajută să redescoperi ce trebuie să faci tu, ca și mamă… M-a ajutat să îmi descopăr instinctele de mamă, a durat cam 30 de minute consilierea…Le recomand doamnelor care au născut să își ia un consilier de alăptat, pentru că sunt bani investiți cu cap, consilierul vine acasă, stă cu tine, te ajută”.

Prezentatoarea de televiziune a devenit mamă pentru a doua oară duminică, 17 martie, când a adus pe lume o fetiță. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care mai are o fetiță, Victoria. Imediat după ce soția sa a născut a doua oară, Tavi Clonda a făcut declarații despre starea vedetei și a bebelușului lor. Cea de-a doua fetiță a cuplului Gabriela Cristea-Tavi Clonda se va numi Thea Iris Selena.

