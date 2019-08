„Prima dată am avut un recital prin ‘98, cred, alături de orchestra condusă de Ion Cristinoiu, dacă nu mă înşel, şi de grupul vocal The 50S. Apoi am susţinut alte două recitaluri pe scena Cerbului de Aur în 2001 şi 2008. De fiecare dată a fost o experienţă interesantă, am încercat să fim în forma maximă, la nivelul pe care îl aveam în fiecare dintre acele perioade.

Mă bucur că o să fiu pentru a patra oară la Cerbul de Aur într-un recital, după 21 de ani de la prima mea apariţie pe aceasta scenă. În concursul unui festival, recitalurile, în general, durează cam o oră, iar concertele noastre – de pildă, cel de la Sala Palatului – dureaza 1 h 45 min, aşa că vom încerca să redăm esenţa a ceea ce înseamnă un concert marca Ştefan Bănică”, a declarat Ștefan Bănică potrivit Click.

