De Denisa Macovei,

Pe lângă televiziune ești și „om de radio”. Unde te simți cel mai bine, ținând cont că mulți zic că radioul dă o mai mare libertate?

Cel mai bine, dupa cum s-a si vazut, ma simt intr-un studio de televiziune. Intr-un studio de radio n-am mai fost de multa vreme, dar tin minte ca nici acolo nu mi s-a parut ca e mai “multa libertate”, pentru ca ai nevoie de aceeasi concentrare, de acelasi fler. Ba si de ceva in plus, pentru ca nu te poti folosi de expresia fetei pentru a transmite omului ce simti. Emotiile le modulezi din glas. Mi se pare la fel de solicitant sa lucrezi intr-un studio de radio, precum este si intr-unul de televiziune.

Ești de atâția ani la pupitrul știrilor că multă lume nu te vede având alt gen de proiect. Tu te vezi prezentând o emisiune de divertisment sau un concurs?

Nu m-a preocupat gandul asta, dar probabil ca daca m-as concentra pe una dintre aceste idei as reusi, cu siguranta.

Ți-ai dorit de mică să devii jurnalist sau ai avut și o meserie „de rezervă”? Au fost momente când ai regretat că nu ai făcut și altceva?

Nici macar nu ma gandeam ca exista aceasta profesie, imi doream sa fiu un supererou. Apoi, peste ani, mi-am dat seama ca a fi jurnalist veritabil necesita ca in copilarie sa te fi simtit special, un mic supererou. Cand am auzit cuvantul „jurnalism”, am avut o revelatie, am stiut ca asta imi doresc sa fac. O alta profesie pe care mi-a fi placut sa o imbratisez ar fi fost cea de judecator, mi se pare foarte interesanta. Dar nu, nu am regretat ca n-am facut altceva.

Recomandări Centrul privat din Galați, unde 20 oameni au murit de COVID, avea cazați de două ori mai mulți bătrâni decât capacitatea. Pe 22 aprilie, Ministerul Muncii a dublat-o din condei

Cum reușești să nu te implici emoțional atunci când relatezi știri mai puțin plăcute?

Emotional, esti implicat. Am invatat sa imi stapanesc acest gen de emotii, pentru ca nu e necesar ca telespectatorul sa vada cat ma afecteaza pe mine o poveste, cat ma impresioneaza. Problema este a „personajelor principale” si trebuie sa fie rezolvata. Asta ma face sa nu arat masura in care ma emotioneaza un subiect pe care il prezint.

Au fost dăți când o știre te-a emoționat atât de tare încât după ce ai încheiat jurnalul te-ai dus în baie și ai plâns? Îți mai aduci aminte despre ce era vorba?

Nu m-am dus in baie, dar am plans cat timp s-a difuzat materialul. Au fost mai multe momente, ma emotioneaza profund dramele prin care trec copiii.

Citeşte şi:

FOTO EXCLUSIV / Nu i-ai fi recunoscut niciodată! Cum arătau Raluca Bădulescu și colegii ei la 10 ani

EXCLUSIV/Cum reușește știrista Silvia Ioniță să scape de kilogramele acumulate de Sărbători. „Mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de formele mele!”

«Important este să nu stârnești râsul, în loc de admirație» Silvia Ioniță spune pas operațiilor estetice

GSP.RO Motivul pentru care francezii au stat peste 3 ore la coadă la McDonald's. Aglomerații uriașe și drumuri blocate: „Nu mai am nici o speranță pentru umanitate după ce am văzut asta”

HOROSCOP Horoscop 23 aprilie 2020. Scorpionii au speranța unei noi relații