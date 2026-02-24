„Băieți de Oraș: Golden Boyz” se situează pentru a treia săptămână consecutiv pe primul loc în box office-ul românesc, iar cei peste 500.000 de spectatori care au văzut deja filmul sunt dovada vie că „gașca veselă” a rămas prezentă în sufletele românilor.

„500.000 de oameni la film? Asta înseamnă familie mare! Vă mulțumim că ne țineți pe primul loc și că demonstrați, încă o dată, că băieții de oraș nu ies niciodată din trend. Ne vedem în gașcă la cinema!”, au transmis actorii principali Mihai Bendeac, Vlad Dragulin, Anca Dinicu, Cosmin Nedelcu, Lorena Luchian şi Doina Teodoru.

La zece ani de la prima apariție a fenomenului, personajele care au făcut istorie revin mai mari, mai zgomotoase și mai „golden” ca niciodată. Iar publicul a răspuns pe măsură: săli pline, râsete la unison și aplauze la final, semn că universul „Băieți de oraș” rămâne unul dintre cele mai îndrăgite din cinematografia românească.

Despre comedia „Băieți de Oraș: Golden Boyz”

Al doilea lungmetraj regizat de Mihai Bendeac îi găsește pe Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta într-o situație cu adevărat complicată, unde Bacalaureatul valorează vreo 9 milioane de euro. Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

Un film produs de Vertical Content și distribuit de Vertical Entertainment, realizat cu susținerea Antena 1, Headline Management Agency, Mega Image, Puiul Vegetarian și Cady Can, „Băieți de oraș: Golden Boyz” se vede, din 6 februarie 2026, exclusiv în cinematografe.

De ce Mihai Bendeac face filme românești

Cu toate că în ultimii ani, industria cinematografică din România s-a dezvoltat destul de mult și pentru unii este chiar un business, actorul mărturisește că niciodată nu a avut banii ca motivație.

De mai bine de șapte ani, Mihai Bendeac se gândește dacă să facă o continuare a celebrului serial „Băieți de oraș” cu ajutorul unui film accesibil pentru toată lumea. Influențat de noua generație care urmărește acum pasaje din serial pe rețelele sociale, actorul a regândit puțin dinamica personajelor.

„Nu este o continuare. Sunt diferențe, de pildă, în film, personajele nu au copii, în serial aveau copii, dar aici ne-ar fi încurcat foarte tare și am zis că mai bine să păstrăm această paradigmă în care ei nu au copii. Dar nu este o continuare, este un film inspirat din personajele serialului Băieți de oraș.

Nu facem apel foarte des în timpul scenariului la anterioritatea personajelor, la ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, pentru că mi-am dorit să fie un film efectiv pentru oricine, nu numai pentru fanii serialului. Dar cei care sunt fanii personajelor și au văzut acest film au recunoscut foarte multe lucruri din trecut”, a explicat Mihai Bendeac pentru Libertatea.

