După succesul dobândit pe scena Teatrului Nottara din București cu piesa „Martha și George”, în care joacă rolul principal, Kira Hagi și-a dorit și mai mult. Actriței i-a fost recunoscut talentul, a fost cooptată în diverse proiecte, dar recent ea a anunțat cu ce se ocupă.

Fiica lui Gheorghe Hagi susține cursuri de actorie. La 25 de ani, tânăra începe în 2022 o nouă etapă în viața sa profesională. Kira Hagi va fi profesoară în cadrul unui curs intitulat „Oh, DA! Design your life” destinat copiilor cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani. Anunțul l-a făcut chiar ea, pe Instagram.

„Gata, în 2022 reîncepe distracția! ??? #CursDe10 Dacă ai între 11 și 14 ani, te aștept online la cursurile de actorie, unde, în mare parte, ne vom juca și vom juca și ne vom face noi prieteni! Abia aștept!”, a transmis ea acum câteva săptămâni. Înscrierile s-au și încheiat, așa că în curând Kira se va întâlni cu micii ei cursanți.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Pe lângă cariera ei în actorie, Kira Hagi s-a lansat în televiziune. Kira Hagi a început în urmă cu câteva luni să prezinte rubrica „Smart is the new cool”, difuzată pe postul de televiziune Aleph News ce-i aparține lui Adrian Sârbu.

Scopul tinerei este de a aduce în prim-plan inițiative speciale ale tinerilor din țară. „Lucrez de ceva timp la acest concept și sunt tare bucuroasă acum pentru că s-au aliniat toate planetele. Tocmai am început o miniserie prin care sper să aduc în atenția tuturor, tinerii deștepți din România, care schimbă lumea în bine! Aștept opiniile voastre, dar și mesaje dacă știți astfel de oameni talentați, care fac performanță în orice domeniu!”, a spus Kira Hagi la vremea respectivă.

„Eu am vrut să plec în America de la 14 ani și am avut visul acesta, să trăiesc visul american”

În urmă cu câteva luni, Kira și Ianis Hagi au fost invitați în emisiunea lui Mihai Gâdea de la Antena 3. Copiii regelui fotbalului românesc au făcut dezvăluiri despre viața profesională, dar și cea de familie.

Kira Hagi a impresionat cu povestea ei, cu parcursul pe care l-a avut în carieră până acum. La doar 14 ani, aceasta visa să se mute definitiv în America, să nu mai revină în România. Își dorea să cunoască toate tainele cinematografiei acolo. „Părinții au fost mentori și pentru mine prin felul lor de a fi și prin faptul că s-au dedicat meseriei. Acest lucru a fost foarte important pentru mine. Eu am vrut să plec în America de la 14 ani și am avut visul acesta, să trăiesc visul american. Da, eu nu voiam să mă întorc. Îmi doream foarte mult să lucrez în lumea filmului, în cinematografie și, desigur, industria cinematografică în America este imensă. Lucrul acesta m-a motivat, că doresc cu adevărat să lucrez în America”, a spus tânăra actriță în direct la Antena 3.

Kira Hagi a ajuns în America, a făcut studiile acolo, dar și-a dorit să revină în România. Actrița a dus dorul familiei, pentru tata, mama și fratele ei s-a întors acasă.

