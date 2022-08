În cadrul podcastului moderat de Ilinca Vandici, Andreea Mantea și-a deschis sufletul. Prezentatoarea show-ului matrimonial a vorbit și despre slăbiciunile sale. Vedeta are momente când nu se simte frumoasă și nu crede atunci când cineva o complimentează. Andreea recunoaște că nu știa că dacă va fi celebră va fi aspru criticată de oameni.

„Nu ne-am asumat nimic. Nu știam acum 17-18 ani că vine tanti Gherghina și… Noi ne-am trezit cu lucrurile astea. Totul vine treptat. Când eram la început și m-am izbit de valul de negativitate, am suferit enorm și am mers mai departe. Aia e… Ea e la ea acasă, eu sunt la mine acasă.

Am și minusuri multe, dar lucrez. Nu zic nu terapiei, dar consider că nu am ce să descopăr prin prisma altui om. Încerc să descopăr prin mine”, a declarat Andreea Mantea pe Youtube.

Deși a trecut prin multe perioade grele, vedeta susține că nu a fost niciodată în depresie. „Eu când am o durere, îmi provoc o altă durere ca să treacă durerea aia. Mă ciupesc și asta mă ajută să păcălesc creierul”, a completat prezentatoarea de la Kanal D.

Bunica ei s-a stins din viață în urmă cu 8 ani, iar de atunci în sufletul ei a rămas un gol imens. Andreea Mantea plânge de multe ori când se gândește la ea.

„Încă sufăr, încă plâng. Îmi e dor, îmi lipsește, mă apucă toate stările de atunci. Băi, și sunt 8 ani. Sunt vindecată, dar am dreptul să mă întorc atunci când vreau eu în suferința respectivă. Azi am chef să plâng după ea”, a completat Mantea.

