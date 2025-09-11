La selecția națională, Mihai Trăistariu a participat de șase ori, iar la concursul internațional a reușit să obțină cel mai mare punctaj din istoria României: 172 de puncte.

Piesa „Tornero” încă îi aduce profit artistului

„Tornero”, piesa pe care Mihai Trăistariu a cântat-o la Eurovision 2006, a ajuns la posturile de radio din aproximativ 30 de țări, iar în străinătate el a fost apreciat de mulți ca fiind cea mai bună voce masculină a acelui an.

Și astăzi, Mihai Trăistariu continuă să primească bani din drepturile de difuzare, mai ales pentru că „Tornero” a fost hitul anului 2006 în mai multe țări, printre care Grecia, Turcia, Suedia, Croația, Polonia și Islanda.

„Să zic că mi-au venit, în ultimul an, cam 3.000-4.000 de euro din drepturile de difuzare din străinătate. Însă din România mai mult de 100 de euro nu vin”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click.

Ajuns la aproape 49 de ani, vârstă pe care o va împlini în luna decembrie, artistul a dezvăluit și câți bani câștigă lunar din turism și din muzică.

Mihai Trăistariu câștigă vara cei mai mulți bani

„Vara câștig cel mai mult. Din turism fac 30.000 de euro, după ce plătesc dările la stat, și cam tot atât, 30.000 de euro, iau din concerte. Nu am mărit onorariul, rămân pe 1.500 de euro pentru un recital de 45 de minute. Nu prea mă afectează pe mine lal spectacole creșterea TVA-ului.

Mă afectează însă în afacerea cu apartamentele din Mamaia. Acolo voi simți la buzunar. Pentru că mereu fac investiții. În toamnă trebuie să cumpăr de vreo 5.000-6.000 de euro tot ce e nevoie, dezinfectăm, zugrăvim, cumpărăm alte lenjerii, prosoape, ca totul să fie nou și curat pentru noul sezon estival”, a mai afirmat Mihai Trăistariu pentru sursa citată.

Din YouTube, cântărețul afirmă că nu câștigă niciun ban și a spus și de ce se întâmplă așa: „Eu nu câștig nimic. N-am reușit să-mi monetizez niciun cont. Pentru că peste tot postez cover-uri, adică melodii străine cântate de mine. Și, fiind piese cu drepturi de autor, îmi penalizează contul neluând niciun leu”.

