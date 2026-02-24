Fiica regretatei Rona Hartner, Rita Sumayla, a atins un prag important al vieții: a împlinit 18 ani. Momentul a fost sărbătorit discret, dar plin de emoție, printr-o petrecere restrânsă organizată în apartamentul din Franța, alături de familie și câțiva prieteni apropiați. Tânăra seamănă izbitor cu mama ei, atât la chip, cât și la expresie, iar acest detaliu a stârnit emoții puternice în rândul celor care au cunoscut-o pe artista dispărută.

Rita Sumayla este fiica Ronei Hartner și a dansatorului argentinian Rocco Sedano, iar aniversarea majoratului a fost gândită ca un moment simplu, departe de fast și expunere publică. Într-un cadru cald, decorat simplu, dar cu mult suflet, Sumayla a ales să fie înconjurată doar de oamenii care i-au fost alături în cea mai grea perioadă a vieții sale.

„De ziua ei de naștere, Sumayla nu a organizat o petrecere mare, la vreun local, a preferat să invite câțiva oameni dragi în căsuța ei din Franța. A pregătit tortul pe care, cândva, îl făcea cu mama ei, și a decorat totul cu baloane negre, în amintirea Ronei, pe care o iubește și acum, de dincolo de moarte.

Și-a făcut singură o rochiță, pentru acest eveniment, a moștenit de la Rona și pasiunea pentru design. Duce dorul mamei, tare și-ar fi dorit să îi fie alături, în aceste momente emoționante”, a declarat Dana Cristescu, fosta impresară a Ronei Hartner, potrivit click.ro.

După pierderea mamei, adolescenta a revenit pe băncile școlii din Franța, încercând să-și reconstruiască rutina și să-și găsească echilibrul. Apropiații spun că tânăra este susținută nu doar de rude, ci și de un prieten special, care îi oferă sprijin emoțional și o ajută să depășească momentele dificile. Această prezență constantă pare să fi avut un rol important în procesul ei de vindecare.

„Sumayla s-a întors la școală. Acolo și-a făcut și un bun prieten, de suflet, îi este un real sprijin, după tragedia suferită, acesta face cursuri de teatru. Ea este atrasă și de această zonă, de machiaj, are cursuri speciale, și mama ei o lăuda”, a mai spus Dana Cristescu.

