„Sunt șase ani de când îl întruchipez pe Țepeș”. Bogdan Jianu, actorul de filme istorice, a fost școlit de Sergiu Nicolaescu și de Carmen Tănase

De Florian Gheorghe,

Cai, lupi, costume de epocă și fizionomii ce amintesc de figuri reprezentative din istoria românilor… acesta e universul artistului Bogdan Jianu. Acesta a strâns o echipă de peste 30 de tineri, cândva fără perspective profesionale, pe care i-a pregătit ca actori și care astăzi joacă în spectaculoase reconstituiri istorice. Așa cum și el a fost, la rândul său, școlit și încurajat de actrița Carmen Tănase. “Tot ceea ce fac i se datorează în mare măsură ei. Mi-a dat determinarea să pornesc pe acest drum greu”, își arată recunoștința Bogdan.

Talentul lui Bogdan Jianu, regizor, cascador, scenarist și actor cameleonic, a fost descoperit de reputata actriță, care i-a deschis un drum profesional nou. “Când e nevoie de un Vlad Drăculea, Iancu Jianu, Baba Novac, Gerula, Simion Jder, Căpitan Corbu ori Carol I, sunt la datorie”, se amuză actorul.

”Lupii albi” ai lui Bogdan Jianu și Carmen Tănase

“Pasiunea pentru scenele istorice mi-a fost insuflată de tata, dar și de regretatul Sergiu Nicolaescu. În adolescență am participat la multe filmări coordonate de genialul regizor, alături de alți mari actori. Practic, pe lângă aceștia am făcut «școala de actorie», dar licența mi-am luat-o cu profesoara Carmen Tănase. Înainte să o cunosc, tot ceea ce făceam putea fi numit un hobby, mai prindeam un rol mic sau o cascadorie. Trecerea la un rol principal a fost un pas pe care nici nu-l visam, o răspundere uriașă. Cum să vin după maestrul Ștefan Sileanu în rolul lui Țepeș? După primul meu rol principal, Carmen Tănase mi-a zis: «Să știi, n-ai făcut ceva deosebit. Ai fost doar TU». Sunt șase ani de când îl întruchipez pe Țepeș și asta datorită încurajărilor primite de la Carmen Tănase. Am avut și noroc, acest rol mi se potrivește și ca atitudine, dar și ca înfățișare”, ne spune Bogdan, la rândul său dascăl pentru majoritatea celor care se află în Lupii Albi, singura trupă de actori și cascadori ce au pus “în scenă”, în locuri publice, piese și reconstituiri istorice (amintim “Dacii”, “Iancu Jianu”, “Vlad Voievod Drăculea”, “Haiducii”, “Mihai Viteazul” ori “Dracula-Reîntoarcerea”) care au înregistrat și audiențe de zeci de mii de spectatori.

”Lupii albi” la orele de pregătire

Actorul și regizorul Bogdan Jianu: “Mulți dintre copiii formați de noi îmi spun tată de față cu părinții lor”

Parcă amintind de înaintașii neamului, singurul actor care își face apariția mai mereu călare, Bogdan Jianu, 44 ani, mărturisește că e destul de greu să pună în scenă un spectacol de teatru istoric, în aer liber. “A fost aproape imposibil să găsesc actori care să călărească. Totul e live, nu poți să faci duble, trebuie să iasă perfect. Teatrul e teatru, însă la noi scenele sunt mult mai realiste. Avem cai, arme, scene de luptă, costume istorice, o bază logistică mare. În plus, scenarii documentate, astfel încât copiii să învețe ceva din istoria noastră. Sunt mândru că am închegat o echipă care primește aplauze oriunde evoluează. Câțiva dintre colaboratorii noștri au venit de pe străzi, de la 15 ani. Au urmat lecții de actorie, cascadorie, limba română. Mă emoționez când îmi spun «tată» de față cu părinții lor. Au plecat pe un alt drum”, adaugă Bogdan Jianu, care continuă povestea Lupii Albi alături de tenorul Vlad Miriță, Ioan Isaiu, Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Elvira Deatcu.