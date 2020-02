SUPERCHILL, trupa cu cei mai multi percuționisti, a înființat prima Școală de percuție din România! (PUBLICITATE)

Acesta se adreseaza tuturor iubitorilor de arta si se concentreaza pe dezvoltarea copiiilor din punct de vedere muzical.

Superchill School doreste sa dezvolte o traditie in Romania prin indrumarea tinerilor pasionati de muzica, catre arta si cultura, cat si pentru a veni in ajutorul copiilor care au ca pasiune instrumentele muzicale (percutia, in mod deosebit).

Inca de la o vârsta frageda e important ca un copil sa iși dezvolte simturile din punct de vedere artistic, acest lucru ajutând foarte mult atât in conturarea unei personalitati individuale puternice, cât și in dezvoltarea abilitatilor de interactiunea cu cei din jurul lor.

Lectiile de percutie predate la SuperChill School sunt menite sa introduca cursantul in istoria muzicii și cultura prin contactul direct cu instrumentele de percutie (surdo, repenique, jambe, premier, bongo, conga, timbales, timba, tamburina), ele fiind primele instrumente muzicale inca din Evul Mediu, care constituie baza unora dintre cele mai melodioase, cunoscute și apreciate stiluri muzicale la nivel mondial.

Notiunile de baza in educatia muzicala se deprind cel mai bine prin cântece educative pe tematica, astfel copiii se vor distra și vor invata in același timp, bucurandu-se de o atmosfera plina de energie și voie buna.

Profesorii lor, cu experienta acumulata peste hotare, sunt gata sa te ajute sa evadezi din cotidian si sa te lasi purtat pe aripile muzicii.

Totul este facut cu pasiune, pentru ca numai asa pot ajunge la performanta!

Ședintele de cursuri se desfașoara pe parcursul a 50 de minute. Pentru detalii suplimentare, consultati pagina:

https://www.facebook.com/SuperChillSound/ ,

https://www.youtube.com/user/superchillsound ,

https://www.instagram.com/_superchill

Adresa de mail: [email protected]Tel: 0720988418

Adresa: Bulevardul Mircea Voda nr.5 (Zona Udriste)

SUPERCHILL, traditie prin percutie!