Survivor România 24 ianuarie 2026. Concurenții se luptă pentru imunitate

A început etapa care a surprins, care a reamintit că în jungla Dominicană, nimic nu este constant și niciodată nu poți considera că ești pregătit pentru ce te așteaptă. Cele două triburi s-au văzut nevoite să ia decizii vitale, care vor avea efect pe termen scurt și care vor arăta, de fapt, unele dintre strategiile echipelor. Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine Survivor, singurul format de televiziune în care concurenții își testează constant limitele și uită de confort și viața de zi cu zi.

Faimoșii au câștigat o recompensă extrem de dorită

Faimoșii au continuat forma excelentă și au reușit să câștige o recompensă extrem de dorită – pâine, ciocolată și căpșuni. Deși au fost conduși, au revenit, au preluat conducerea și, în final, s-au impus cu 10 la 8, după două runde câștigate de Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu, în etapa de best of. Tribul roșu a ajuns deja la patru jocuri consecutive fără înfrângere și ar putea atinge prima „manita” din acest sezon.

Vizibil măcinați de neputința de a se impune, Războinicii au fost apoi afectați și de noile vești oferite de Adi Vasile. Fiecare echipă a trebuit să numească câte un coechipier care nu s-a integrat și care să pornească într-o misiune secretă.

Gabi Tamaș și Andrei Beleuț sunt cei care s-au oferit și cei doi au aflat deja că vor sta în tribul advers, până la Consiliul Tribal. În aceste zile, în baza unor indicii primite, ei au ceva de căutat în noile insule. Dacă vor reuși să găsească, aflăm urmărind emisiile de azi și mâine.

Faimoșii și Războinicii se luptă pentru imunitate

Tot diseară, Faimoșii și Războinicii revin pe traseu, în jocul săptămânal cu miza vitală – Imunitatea. Cine-și va asigura un Consiliu liniștit și va scăpa de grija eliminărilor, dar și cine va ajunge la imunitatea personală și apoi la deciziile importante, urmează să descoperim.

Un lucru e cert – Survivor e plin de vești surpriză și momente imprevizibile, iar concurenții devin tot mai siguri că pentru a ajunge la final, trebuie să se adapteze, la orice va urma!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

