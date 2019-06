Tania Popa va munci toată vara în Spania! Pleacă să-și renoveze apartamentul cumpărat pe malul Mediteranei, în stațiunea Javea

Tania Popa și Veaceslav Damian au bifat la începutul anului o vacanță de o săptămână în Spania. Plecați cu gândul de a căuta un imobil, cei doi l-au găsit cu fix două zile înainte de a se întoarce în țară.

Tania Popa și soțul ei vor munci, dar se vor și relaxa în Spania

„Când l-am văzut, a fost dragoste la prima vedere! Are 3 camere, o terasă imensă de 40 mp, iar celebra plajă Arenal este la doar două minute de locuința noastră. Simțim că am realizat ceva, dar am muncit foarte mult pentru a ne lua acest apartament. Cred că este o investiție mai profitabilă în afară. Am făcut credit în Spania, după ce ne-am luat număr de identitate spaniol”, a declarat, pentru Libertatea, Tania Popa. Investiția se ridică la puțin peste 100.000 de euro.

Speră să-și recupereze investiția

După închiderea stagiunii la Teatrul Național, unde este angajată, Tania, soțul și cei doi copii își vor face bagajele pentru a pleca în Spania. Actrița se va relaxa în vacanță, dar va și munci, pentru că și-a propus să renoveze împreună cu Veceaslav apartamentul. „Vom sta toată vara acolo, ne ocupăm singuri de renovarea și amenajarea apartamentului, ne face plăcere și ne și pricepem. Sunt mai mult decât fericită”, ne-a mărturisit actrița.

Actrița, în stațiunea Javea, unde și-a cumpărat un apartament

Ea vrea ca imobilul să arate impecabil, planul fiind să își recupereze în timp investiția. „Vrem să îl închiriem pe perioada verii, practic, să se plătească singur la bancă”, a conchis Tania Popa.

