Întrebată de Norton dacă nunta va avea loc anul viitor, Swift a răspuns simplu: „Oh, vei ști”. Când prezentatorul a sugerat că ar putea fi un eveniment grandios, artista a replicat: „Am vrut doar să te anunț că te voi invita”.

Swift a confirmat că nu este încă în proces de planificare a nunții, concentrându-se în prezent pe lansarea noului album. „Cred că nunta este ceea ce se întâmplă după asta, în schema planificării. Sunt atât de entuziasmată”, a adăugat ea, conform AOL.

Cântăreața a menționat că se așteaptă ca planificarea să fie distractivă, evitând stresul asociat de obicei cu listele restrânse de invitați. „Nu o să fac asta. Nu există nicio bulă”, a declarat Swift.

Swift și logodnicul său, jucătorul de fotbal american Travis Kelce, și-au anunțat logodna pe Instagram în august. Inelul de logodnă, un diamant vechi tăiat strălucitor montat în aur galben, a fost creat special de Kelce în colaborare cu Kindred Lubeck de la Artifex Fine Jewelry.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Noul album al lui Swift include piese inspirate de relația cu Kelce. Cântăreața a confirmat că melodia „Opalite” este dedicată logodnicului său, a cărui piatră zodiacală este opalul. „Tatăl meu este foarte entuziasmat de »Opalite’, și este preferata lui Travis”, a spus Swift.

În concluzie, deși Swift rămâne discretă în privința detaliilor nunții, fanii pot aștepta cu nerăbdare atât evenimentul, cât și noile piese inspirate de relația sa cu Kelce.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE