La un an de la finalizarea sezonului în care a fost una dintre cele mai comentate prezențe masculine de pe micul ecran, Teo Costache revine în atenția publicului cu detalii neștiute din culisele emisiunii „Insula Iubirii”. Fosta ispită de la Antena 1 a vorbit deschis despre legătura pe care a avut-o cu Ella Vișan, dar și despre momentele din spatele camerelor de filmat care nu au ajuns pe post.

Apropierea dintre cei doi a constituit unul dintre cele mai controversate subiecte ale show-ului din Thailanda. Tentația a fost atât de puternică încât Ella Vișan a ales să trăiască momente de pasiune alături de ispită și să renunțe la nunta pe care o avea deja programată cu partenerul ei de la acel moment, Andrei Lemnaru.

Teo Costache: „Fix asta i-am spus și a deranjat-o. Nu cred că s-a difuzat asta”

Invitat în cadrul podcastului „Face to Face”, Teo Costache a explicat că, deși conexiunea dintre el și concurentă a fost evidentă pentru toată lumea, s-a ferit din primul moment să îi facă promisiuni privind o eventuală relație serioasă după revenirea în țară. Tânărul a dezvăluit că replica pe care i-a dat-o la dream date a supărat-o pe Ella, însă a preferat să fie direct și asumant de la bun început.

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„Își dorea o relație cu mine, doar că eu i-am spus și pe insulă: «nu știu ce se va întâmpla după ce vom ajunge acasă». La un moment dat, ea se și supărase. Eram la dream date și i-am zis: «să nu te gândești că acum, când ajungi acasă, eu vin și te iau pe tine de nevastă». Fix asta i-am spus și a deranjat-o, doar că am fost sincer. Nu cred că s-a difuzat asta. Eu nu i-am promis marea cu sarea și ea știe asta”, a mărturisit Teo Costache.

Ce regret are Teo Costache

Fosta ispită de la Insula Iubirii a menționat regretul pe care îl are. „Poate că nu trebuia să mă expun atât de mult. Îmi pare rău doar de un singur lucru. De faptul că am despărțit un cuplu, o nuntă. Noi, oamenii, avem tendința să ne gândim la partea mai puțin plăcută, și anume, faptul că i-am despărțit. Prefer să iau eu vina asupra mea, să fie acesta păcatul meu”, a adăugat fosta ispită de la Insula Iubirii.

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