Cine transmite Universitatea Craiova - Ararat-Armenia la TV. La ce oră începe meciul din Europa League

După ce a trecut de KuPS în turul al treilea preliminar, cu 3-2 la general, campioana României continuă lupta pentru calificarea în faza principală a grupelor Europa League. Partida disputată pe Stadionul Ion Oblemenco va putea fi urmărită live pe VOYO Sport 1 și PRO Arena.

Universitatea Craiova – Ararat-Armenia se vede pe PRO Arena și VOYO Sport 1

Meciul din Craiova deschide dubla manșă care poate decide parcursul european al echipei pregătite de Filipe Coelho. Miza este uriașă: o calificare în fața formației din Armenia îi asigură Universității Craiova prezența în faza principală a grupelor Europa League, unde ar urma să dispute opt partide.

În cazul în care nu trec de Ararat-Armenia, „Leii din Bănie” vor continua aventura europeană în faza grupelor din Conference League.

Ararat-Armenia a ajuns în play-off-ul Europa League după ce a pierdut dubla din turul trei preliminar din Champions League cu NK Celje.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE