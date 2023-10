Astăzi, 14 octombrie, la Constanța, Bursucu se căsătorește civil și religios cu Andreea, femeia cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de 11 ani. Evenimentul a fost mult așteptat de familia și prietenii cuplului. Deși a fost pusă pe lista de invitați, Teo Trandafir nu va veni la nunta fostului ei coleg de emisiune.

Fosta prezentatoare de la Kanal D a mărturisit că, din păcate, nu va putea fi prezentă la nunta lui Bursucu. Teo Trandafir a fost nevoită să refuze invitația, pentru că ar avea un alt eveniment important în familie.

Cu toate că nu va putea fi fizic alături de miri în ziua cea mare, vedeta le transmite toate gândurile bune. „Pentru că am un eveniment în familie, nu voi putea fi prezentă acolo, fizic, dar voi fi alături de el cu inima. Le doresc tot binele din lume, să fie fericiți împreună!”, a declarat Teo Trandafir pentru fanatik.ro.

Bursucu, primele declarații despre nunta cu Andreea

Pentru Bursucu, unul dintre prezentatorii emisiunii concurs „Roata Norocului”, de la Kanal D, se deschide o nouă pagină de emoții și surprize, de data aceasta în afară platoului de televiziune. „Roata Norocului” a devenit un nume familiar în casele din întreaga țară, iar serile de duminică au devenit un reper al distracției pentru mulți dintre români. Cu o combinație de divertisment, noroc și talent, Bursucu și Ana-Maria Barnoschi au reușit să aducă un strop de magie în viețile a milioane de telespectatori.

Însă, norocul lui Bursucu nu se oprește doar pe micul ecran. Viața sa personală strălucește cu aceeași intensitate ca și cariera sa publică. Roata s-a învârtit favorabil în viața sa, aducându-i nu doar celebritate, ci și fericirea pe plan personal. Trăiește o iubire ca-n filme alături de jumătatea sa și este un tată fericit și împlinit. Iar în acest weekend vor bate clopotele de nuntă pentru îndrăgitul prezentator și aleasa inimii sale.

„Adio, burlăcie! Mă pregătesc de pasul cel mare! Am avut o perioadă plină de pregătiri și abia aștept ca invitații noștri să se bucure de această zi atât de specială șpentru noi. Ce pot să mai spun este că mă simt cu adevărat norocos!”, a declarat Bursucu.

Ce relație are Bursucu cu Teo Trandafir

Prezentatorul emisiunii „Roata norocului” s-a temut la început să lucreze cu Teo Trandafir, pentru că credea că nu se poate ridica la nivelul ei profesional și intelectual.

„Îmi era teamă că n-o să-i fac față din punct de vedere al culturii generale. Apropo, mi-a răspuns o domnișoară în emisiune un lucru senzațional… Teo are o problemă pe care acum o am și eu, dar de la ea o am moștenită, nu suportă oamenii care zic: «Nu am auzit de 3 Sud Est pentru că eu eram mică» și am întrebat-o eu pe o domnișoară dacă de Ștefan cel Mare a auzit și am întrebat-o dacă știe cine a fost și răspunsul ei a fost extrem de sincer: «Nu știu exact cine a fost, dar bănuiesc că a fost cineva șmecher, că are un bulevard cu șase benzi și are și gură de metrou»(…) Da, am rămas fără cuvinte în fața lui Teo. Nu neapărat de multe ori, că nu m-a pus în ipostaze de genul ăsta, dar au fost momente în care nu am știut cum să răspund”, a spus Bursucu, în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”.