Thalia poartă o rochie de la un brand românesc în cel mai nou videoclip. Cât costă articolul vestimentar

Thalia, actrița și cântăreața mexicană care a cucerit inimile telespectatorilor români în anii 2000, rămâne apropiată de România și o dovedește prin alegerea vestimentară pentru cel mai recent videoclip al său. Artista a purtat o rochie semnată de designerul român Roxana Ostroveanu pentru clipul piesei „Miro tu cara en la luna”, care s-a viralizat rapid, adunând peste cinci milioane de vizualizări în doar câteva zile.

Rochia „Cleopatra” impresionează prin eleganță și materiale naturale atent selecționate, fiind o piesă premium care pune în valoare silueta artistei. Thalia a purtat această creație și pentru fotografia de copertă a piesei, distribuită pe platformele internaționale de streaming, consolidând astfel vizibilitatea brandului românesc pe plan global.

Cât costă rochia purtată de Thalia

Fanii din România au remarcat imediat alegerea artistei și au apreciat că Thalia a promovat un designer autohton. Pe rețelele sociale, artista a publicat mai multe imagini în care apare în rochie, menționând brandul și subliniind rafinamentul și eleganța acestuia.

Prețul rochiei „Cleopatra” este de aproximativ 3.000 de lei. „Pentru mine, hainele nu înseamnă doar felul în care arăți, ci mai ales mesajul pe care îl transmiți. IMROSKA exprimă eleganță, forță și rafinament, dar și sensibilitate, coerență și originalitate. Faptul că Thalia poartă creațiile mele mă bucură enorm, mai ales că este un vis pe care îl am de mulți ani. Mi-am pus această dorință chiar Crăciunul trecut, când împodobeam bradul ascultând melodiile ei. Este o prezență iconică, un artist complet, care înțelege că vestimentația nu înlocuiește actul artistic, ci îl completează și îl desăvârșește”, a declarat Roxana Ostroveanu, potrivit Click.

