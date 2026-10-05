Laura Vicol, urmărită penal în dosarul Nordis, a ieșit să se relaxeze la meciul România- Suedia de pe Arena Națională

Arena Națională a fost luni seară punctul de întâlnire pentru zeci de mii de suporteri veniți să vadă partida dintre România și Suedia, din Liga Națiunilor. În tribunele celui mai mare stadion al țării s-au aflat și mai multe persoane cunoscute din lumea politică și juridică.

Printre spectatorii din zona VIP s-a numărat și Laura Vicol, fosta deputată și fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Aceasta a urmărit partida din tribune, îmbrăcată într-un tricou galben al echipei naționale.

Laura Vicol, noi acuzații în dosarul Nordis

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus extinderea urmăririi penale împotriva fostei deputate Laura Vicol, fiind acuzată de fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune.

Conform comunicatului oficial transmis joi de DIICOT – Structura Centrală, noile măsuri vin în completarea cercetărilor derulate pentru infracțiuni printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și înșelăciune.

Averi nedeclarate de peste 16,5 milioane de lei

Investigațiile vizează perioada mandatului Laurei Vicol ca deputat, între 2020 și 2025. Potrivit procurorilor, fosta deputată ar fi omis să declare venituri și bunuri în valoare de peste 16,5 milioane de lei, obținute din surse precum salarii, dividende și returnări de împrumuturi. Printre sumele nedeclarate se numără și un împrumut acordat de 910.000 de lei, datorii de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, precum și cadouri și avantaje estimate la peste 300.000 de lei.

„În actele oficiale, Laura Vicol ar fi menționat un împrumut fictiv acordat unui alt inculpat din dosar, în valoare de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei, ulterior modificat la 1.124.000 de lei”, se arată în documentele anchetei.

Implicare în afaceri imobiliare controversate

Extinderea anchetei include și rolul Laurei Vicol în vânzarea unor apartamente de vacanță din complexuri rezidențiale situate în Mamaia și Sinaia. Deși nu deținea oficial un statut în cadrul firmei implicate, fosta parlamentară ar fi ajutat alți trei inculpați să înșele un cumpărător prin promisiuni false și contracte de vânzare-cumpărare.

Potrivit anchetatorilor, imobilele fie nu au fost livrate, fie nu au fost construite deloc, cauzând cumpărătorului un prejudiciu ce depășește 122.000 de euro.

Aceste acuzații se adaugă unui dosar amplu, în care sunt cercetate mai multe persoane fizice și juridice. Printre acestea se numără administratorii firmelor implicate, dar și soțul fostei deputate, omul de afaceri Vladimir Ciorbă. DIICOT continuă să investigheze detaliile acestui caz complex, care a atras atenția publicului și a presei.