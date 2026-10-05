Apelul lansat de președintele Nicușor Dan la deschiderea noului an universitar, prin care le-a recomandat profesorilor să fie activi pe rețelele de socializare pentru a fi mai aproape de studenți, a stârnit reacții vehemente în comunitatea academică.

„Cele două realități s-au întâlnit deja”

Un cadru didactic universitar a explicat pe larg de ce această viziune ignoră provocările reale cu care se confruntă deja învățământul superior din România.

Ioana Melenciuc, președinta Institutului Național de Administrație și conferențiar universitar doctor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a declarat, într-o postare pe Facebook că „cele două realități paralele s-au întâlnit deja” la festivitatea de deschidere a anului universitar, unde un student i-a spus decanului „boss”, relatează Edupedu.ro.

„Într-o declarație ușor controversată, Președintele ne-a atras atenția nouă, universitarilor, că nouă milioane de români sunt pe TikTok. Și că, dacă nu suntem acolo unde este societatea, vom trăi în două realități paralele. Cele două realități s-au întâlnit deja. Ieri seară, la festivitatea de deschidere a anului universitar, un student i s-a adresat public decanului cu apelativul „boss”, arată Ioana Melenciuc în mesajul său.

Un exemplu grăitor

Astfel, Ioana Melenciuc a relatat cum un student i s-a adresat decanului facultății cu apelativul „boss”, comportament care arată modul în care familiaritatea de pe TikTok sau Instagram tinde să înlocuiască eticheta universitară.

Potrivit cadrului didactic, utilizarea rețelelor sociale nu garantează un act educațional mai bun, ci poate încuraja o abordare superficială a relațiilor de învățământ.

„Putem dezbate dacă locul unui profesor este pe TikTok. Nu putem dezbate faptul că studenții noștri vin de acolo. Vin cu limbajul de acolo, cu ritmul de acolo și, uneori, cu certitudinile de acolo. Iluzia cunoașterii nu a apărut odată cu AI-ul. Un clip de 30 de secunde o produce la fel de eficient. Gândirea critică nu se predă de la înălțimea catedrei. Se predă în limba celui care ascultă, fără a renunța la rigoare. Forma se poate negocia. Fondul, nu. À la guerre comme à la guerre. Așadar, boss, curiozitatea este binevenită. De la ea pornește totul”, a scris Ioana Melenciuc.

Nouă milioane de români sunt pe TikTok

Președintele Nicușor Dan a participat joi, 1 octombrie, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2026-2027, organizată de Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București. În cadrul discursului adresat cadrelor didactice și studenților, șeful statului a accentuat necesitatea ca mediul academic să își extindă prezența în spațiul digital și în spațiile virtuale în care au loc dezbaterile din societate.

Nicușor Dan a oferit exemplul concret al platformei TikTok, arătând că aceasta numără în prezent aproximativ nouă milioane de utilizatori în România. Președintele a punctat că absența comunității academice din aceste medii de comunicare izolează elitele intelectuale de publicul larg și lasă loc discursurilor lipsite de fundament istoric sau economic.