Comisia Europeană (CE) urmăreşte „foarte îndeaproape” un posibil focar de ciumă în Siberia și este pregătită să coordoneze un răspuns între statele membre, în caz de necesitate, relatează Euronews.

O tehniciană de la laboratorul Institutului de combatere a ciumei din Irkuţk a murit vineri, după ce a spart o eprubetă cu un agent patogen.

200 de persoane au fost plasate sub supraveghere

Acest incident a determinat adoptarea unor măsuri de precauţie. Astfel, aproximativ 200 de persoane care s-au aflat în contact cu laboratorul au fost plasate sub o supraveghere medicală strictă.

Autorităţile ruse nu au confirmat deocamdată exitenţa unui focar de ciumă, dar situația din Irkuțk provoacă îngrijorări atât în Europa, cât și în Statele Unite.

„Suntem la curent cu informaţiile privind incidentul care a avut loc într-un laborator în Rusia, care pare să implice un agent patogen responsabil de ciumă”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Sănătatea publică este mereu o prioritate a noastră, așadar suntem în contact cu cercetători de la Centrul European de Prevenţie şi Control al Bolilor. Urmărim foarte îndeaproape ceea ce se întâmplă”, a dat asigurări oficialul european.

Ciuma pumonară este extrem de contagioasă și trebuie tratată imediat

Ciuma pulmonară este cea mai contagioasă și gravă formă de ciumă, fiind transmisă de la om la om prin aer, prin picăturile eliminate în timpul tusei sau al strănutului. Simptomele principale includ: febră ridicată și frisoane, cefalee severă, tuse cu expectorație sanguinolentă sau cu lichid spumos, dureri toracice acute și dificultăți mari în respirație, slăbiciune extremă și alterare rapidă a stării generale.

Boala se agravează foarte repede, uneori în doar câteva ore, și devine aproape întotdeauna fatală dacă tratamentul nu este administrat imediat. Totuși, poate fi tratată eficient cu antibiotice moderne în cazul administrării medicamentelor în timp util.

UE este mai bine pregătită după pandemia de COVID-19

„Suntem mult mai bine pregătiţi de eventuale pandemii”, după COVID-19, a estimat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Executivul european nu intenţionează să convoace, pentru moment, vreo reuniune specifică sau să adopte măsuri de urgenţă.

Departamentul de Stat al SUA a anunţat mai devreme că urmăreşte situaţia „îndeaproape” şi a cerut regimului de la Moscova să furnizeze informaţii „precise”, în mod „rapid şi deschis”.

Kremlinul vorbește despre „zvonuri”

De cealaltă parte, Kremlinul a catalogat drept „zvon” orice informație care nu provine de Rospotrebnadzor, agenția de stat din Rusia responsabilă cu protecția consumatorilor și sănătatea publică.

„Autoritatea principală competentă în acest domeniu este Rospotrebnadzor. Și tocmai de declarațiile oficiale ale Rospotrebnadzor trebuie să ne ghidăm, fără a da crezare diverselor zvonuri și speculații”, a spus purtătorul de cuvânt Kremlinului, Dmitri Peskov.

Totuși Rospotrebnadzor funcționează uneori în funcție de agenda politică a Kremlinului, mai ales în cazul „pepepsirii” altor țări prin interzicerea importurilor.