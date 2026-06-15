După ce primele două episoade au fost puse la zid de unii dintre telespectatori, pe motiv că familia Cămătaru ar fi prezentată la modul laudativ, în cel de-al treilea episod difuzat atât pe VOYO, cât și pe PRO TV, au apărut și declarații ale victimelor din dosarele oamenilor legii.

Libertatea a stat de vorbă cu Anghel Damian pentru a afla cum s-au desfășurat filmările serialului-documentar despre viața fraților Cămătaru, Sile și Nuțu, dar și dacă s-a temut pentru viața lui în timp ce stătea de vorbă cu liderii clanului interlop.

„Nu mi-a fost frică în sensul clasic al cuvântului. Dar au existat momente inconfortabile. Pentru că atunci când stai față în față cu oameni care au făcut lucruri reale, care au produs violență reală, începi să înțelegi că între mitologia publică și realitate există o diferență foarte mare. Și mai apare ceva: tentația de a-i judeca la primul nivel. Dar realitatea e că acești oameni sunt produsul unui context, al unei epoci, al unor mecanisme sociale, al unui sistem. Asta e partea cea mai tulburătoare”, a spus Anghel Damian în exclusivitate pentru Libertatea.

Regizorul nu s-a ferit să afirme că i se pare și lui că Nuțu și Sile Cămătaru exagerează când prezintă unele fapte în serialul-documentar, însă Anghel Damian spune că au existat și multe momente de sinceritate.

Mai mult decât atât, el afirmă despre „Cămătarii” că a fost făcut în așa fel încât publicul să judece singur faptele prezentate în serialul-documentar.

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„Sincer, toți au avut momente de o sinceritate frapantă, mai ales că vorbim despre o lume care e în teorie «închisă». Dar cele mai sincere momente apăreau atunci când uitau de propria «legendă». Când nu mai încercau să fie «personajele» pe care le știe lumea. Acolo apăreau fisurile… Și exact fisurile alea sunt interesante pentru mine, ca regizor. Pentru că acolo începe adevărul.

Evident că există exagerări! Lumea interlopă funcționează foarte mult pe mit, reputație și poveste. Uneori legenda e mai importantă decât realitatea. Dar interesant este că, dincolo de exagerări, există și foarte mult adevăr. Și cred că tocmai contradicțiile astea fac proiectul atât de puternic. Un procuror spune un lucru, un interlop spune altceva, un polițist vine cu altă perspectivă… Și așa mai departe. Spectatorul e obligat să navigheze singur prin toate versiunile astea… Câteodată ele se completează perfect, alteori sunt antagonice! Iar sarcina spectatorului este să fie el însuși judecător al faptelor”, a încheiat Anghel Damian interviul pentru Libertatea.

Recent, tot într-un interviu pentru Libertatea a vorbit și psihologul Cristina Sevrani despre efectele pe care serialul-documentar „Cămătarii” le are asupra telespectatorilor.

„Nu mai fac diferența între curaj și inconștiență”, a afirmat, printre altele, psihologul.