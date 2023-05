Theo susține că între ea și Anghel nu a existat o ceartă pe stradă, așa cum s-a spus, ci a fost doar un joc între îndrăgostiți. Artista a explicat totul pe Instagram.

„A plecat Anghel să plătească nota, dar ea era deja plătită. El s-a dus să o și ducă băieților acolo. Eu am crezut că el vine după mine și când m-am uitat în spate el dispăruse. Și cum mă prostesc eu așa și mă alint, am fugit și i-am zis când a venit: ‘Gata, nu mai! Conduc eu`.

El: `Lasă, conduc eu`. Și l-am îmbrâncit acolo în stradă ca să mă lase să conduc eu. Fiind gravidă, el a vrut să conducă el, ca să mă protejeze, să nu mă lovesc. Problema e că am avut un moment de paranoia și atunci când am urcat în mașină m-am și gândit: `Ce-ar fi când l-am îmbrâncit, fix acum să mă fi pozat cineva și să dea că ne-am bătut în stradă`”, a spus artista pe Instagram.

Theo Rose și Anghel Damian vor deveni pentru prima oară părinți, peste aproape o lună, iar cei doi așteaptă cu nerăbdare momentul în care își vor ține bebelușul în brațe. Pe tot parcursul sarcinii, artista și-a ținut fanii la curent cu starea ei și cu schimbările de care a avut parte. Acum, ea a recunoscut că a pus ceva kilograme în cele 8 luni de sarcină.

„Pentru cine s-a întrebat cât m-am îngrășat în sarcină… Destul. Sunt cel puțin 15 kg adăugate. Avantajul este că am pornit subnutrită la drumul ăsta, după cum se poate observa din fotografii”, a spus Theo Rose, în mediul online. Theo Rose nu se îngrijorează în privința kilogramelor acumulate pe timpul sarcinii, asta pentru că mereu și-a dorit să pună câteva kilograme.

„Mi se pare mult să zic cât m-am îngrășat pentru că eu în primul trimestru mai degrabă am slăbit, fiindcă am avut grețuri. Am plecat de la o greutate de 45 de kilograme. Nu m-am omorât cu mâncatul, dar este normal să iei greutate. După ce nasc mi-aș dori să rămân la 55 de kilograme. Mi se pare, în sfârșit, că arăt și eu a om, am și eu obraji. Sarcina asta a fost minune pentru mine, am scăpat de stres și anxietăți”, a spus Theo Rose.

