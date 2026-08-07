Distracția a fost la cote maxime la Nibiru, unde Theo Rose alături de trupa ei au făcut show, piesele fiind fredonate de public. Unul dintre cele mai aplaudate momente ale serii a fost când artista a urcat pe scenă purtând drapelul României, gest întâmpinat cu urale și aplauze de către mulțime.

Theo Rose, sărbătorită pe scenă la Nibiru

Punctul culminant al show-ului a fost pregătit în detaliu de echipa organizatorică și de prietenii artistei. Unul dintre instrumentiști a întrerupt concertul: „Stop! Stop! Stop, băieți! Este ziua surorii noastre: Theo Rose”, iar publicul a început să-i cânte „La mulți ani”.

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Andrei Șelaru, cunoscut de publicul larg drept Selly, a urcat pe scenă și i-a adus sărbătoritei un buchet de flori și un tort, timp în care miile de spectatori cântau pentru Theo Rose.

„Mulțumesc, Selly! A fost minunat pentru mine să mă aflu pentru prima dată pe scena asta. Ați fost minunați. Am avut foarte mari emoții, cred că ați observat. Ați trăit cu mine tot. Vă iubesc, vă mulțumesc! Abia aștept să ne vedem joia viitoare. Mulțumesc, Nibiru!”, a spus Theo Rose.

Din public, momentul special a fost urmărit de fiul artistei, micuțul Sasha. Theo Rose a împărtășit ulterior pe rețelele sociale o imagine cu băiețelul ei care priveste spre scenă, alături de mesajul plin de recunoștință: „Băiatul meu a fost acolo. Mulțumim! Atât de multă lume”.

Vara aceasta este plină pentru cântăreață. Pe lângă seria de concerte programate în întreaga țară, Theo Rose îmbină activitatea muzicală cu filmările pentru cel de-al 14-lea sezon al emisiunii „Vocea României”. Aceasta revine la Pro TV în fotoliul de antrenor alături de Horia Brenciu, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirilă, declarând că este pregătită să descopere noi talente și să lupte pentru marele trofeu.

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