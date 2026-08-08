Drona a pătruns în spaţiul aerian al Bulgariei în jurul orei 8:10

Drona a pătruns în spațiul aerian al Bulgariei sâmbătă dimineață, în jurul orei 8:10, iar aparatul a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, din direcția României. Informația a fost prezentată de premierul bulgar, care a convocat în cursul zilei o reuniune extraordinară a Consiliului pentru Securitate din cadrul Consiliului de Miniștri.

La ședință au participat, potrivit legislației, reprezentanți ai ministerelor de Interne, Externe, Apărării și Finanțelor, precum și șeful Apărării, reprezentanți ai DANS, DAR și DATO. „Nu există victime și nu sunt pagube la clădiri. Zona este izolată. Continuăm să monitorizăm situația”, a declarat premierul Radev.

Aparatul a explodat în apropierea unor obiective strategice

Potrivit autorităților bulgare, drona a explodat la aproximativ 100 de metri de granița cu România, în apropierea unei stații de compresoare din România, aflată la aproximativ 200 de metri de locul exploziei. De asemenea, locul incidentului se află la aproximativ 200 de metri de fostul punct de trecere a frontierei dintre Bulgaria și România de la Kardam și la aproximativ un kilometru de stația de compresoare a gazoductului transbalcanic din Bulgaria.

„Zgomotul acestei drone a fost înregistrat de Poliția de Frontieră din România, iar apoi o explozie puternică a fost auzită de patrula Poliției de Frontieră General Toșevo, care este staționată în această zonă. Locul exploziei dronei a fost identificat imediat”, a explicat premierul Rumen Radev.

În zonă au fost trimise echipe ale Poliției de Frontieră, Poliției Naționale și Ministerului Apărării, care încearcă să stabilească tipul dronei. „Zona este izolată. Nu există pagube asupra oamenilor, clădirilor sau infrastructurii”, a mai declarat oficialul.

Drona nu a fost identificată în spațiul aerian al României sau Bulgariei

Autoritățile bulgare au precizat că drona nu a fost detectată sau identificată în spațiul aerian românesc și nici în cel bulgar. „Știți că identificarea și combaterea acestor drone reprezintă o mare provocare”, a declarat premierul. Potrivit acestuia, autoritățile bulgare nu au primit nici informații de la Centrul Combinat pentru Operațiuni Aeriene din Torrejón, care monitorizează spațiul aerian din sudul Europei.

Premierul a amintit că, în urmă cu două săptămâni, în România au fost doborâte trei drone de tip „Shahed” de către Forțele Aeriene Române. În urma acestor incidente, Ministerul Apărării din Bulgaria și-a consolidat capacitățile de supraveghere radar în regiune și a relocat forțe și echipamente pentru combaterea țintelor aeriene de mici dimensiuni și care zboară la altitudine redusă.

„Continuăm să monitorizăm situația, să intensificăm supravegherea, iar după acest incident vom reloca și forțe și mijloace ale Poliției de Frontieră pentru detectarea și combaterea dronelor de la granița cu Turcia către granița cu România”, a mai declarat premierul.

Bulgaria își consolidează apărarea aeriană

Ministrul bulgar al Apărării a declarat că, până la 31 iulie, spațiul aerian al țării era protejat prin schema tradițională, cu avioane MiG-29 și sisteme de rachete antiaeriene.

„De la ora 9:00 a zilei de 31.07, ca urmare a situației din România și a dronelor doborâte de Forțele Aeriene Române, am intensificat supravegherea spațiului aerian, precum și protecția acestuia prin desfășurarea unor forțe și mijloace suplimentare: sisteme de rachete antiaeriene, elicoptere Cougar și avioane Su-25”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, câmpul de supraveghere radar a fost consolidat cu stații radar suplimentare, iar măsurile de protecție și monitorizare a obiectivelor strategice au fost intensificate.

Ministrul a mai anunțat că, la începutul săptămânii următoare, va avea loc o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, în cadrul căreia Polonia va prezenta informații despre incidentul cu rachete balistice și fragmentele acestora de pe teritoriul polonez, iar România va prezenta informații despre dronele doborâte pe teritoriul său. „Bulgaria, la rândul său, vom prezenta informații și vom ridica din nou problema incidentului cu această dronă, detonată pe teritoriul bulgar, repet, la 100 de metri de granița cu România”, a spus ministrul Apărării.

Autoritățile verifică tipul dronei

În prezent, autoritățile bulgare examinează aparatul pentru a stabili cu exactitate tipul acestuia.

„Dar nu este o dronă-jucărie. Este o dronă mai mare. Potrivit informațiilor polițiștilor de frontieră care se aflau în zonă, s-a auzit o explozie puternică, cu fum negru, iar drona a căzut într-un lan de floarea-soarelui”, a declarat ministrul.

El a precizat că autoritățile speră să stabilească în curând tipul aparatului. În ceea ce privește obiectivele strategice, ministrul a spus că au fost transmise instrucțiuni către toate instituțiile, iar paza a fost consolidată. În locurile unde există sisteme de protecție împotriva dronelor, acestea au fost activate.

„Aceste drone sunt dificil de detectat”

Ministrul bulgar al Apărării a precizat că drona transporta o cantitate semnificativă de explozibil, suficientă pentru ca detonarea să fie auzită de la distanță și să genereze un nor de fum negru.

Aparatul nu a fost însă detectat în spațiul aerian al Bulgariei sau României. „Aceste drone sunt dificil de detectat din cauza dimensiunilor lor reduse și, apoi, atunci când zboară la altitudine mică, nu poate fi asigurată o asemenea densitate a acoperirii radar care să garanteze detectarea țintelor aeriene de mici dimensiuni și care zboară la joasă altitudine. Aceasta este o provocare”, a explicat ministrul.

Oficialul a adăugat că procedura pentru achiziția unor radare digitale moderne, tridimensionale, a fost întârziată timp de mai mulți ani.

„Ministerul Apărării face tot posibilul pentru a accelera procesul de livrare a acestora, dar va trebui să mai așteptăm”, a mai spus ministrul bulgar al Apărării.

Reacția Ministerului român al Apărării după explozia din Bulgaria

Ministerul român al Apărării precizează că radarele nu au detectat nicio dronă care ar fi putut să treacă din spațiul aerian al României către Bulgaria.

„În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei, în ziua de 8 august, în jurul orei 08.20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei“, se arată în comunicatul MApN.

De la 1 ianuarie și până la 26 iulie 2026, au fost 16 situații în care au fost identificate fragmente de drone/drone pe teritoriul României. Au fost trei situații în care dronele care au pătruns neautorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima dintre ele a avut loc pe 24 iulie, în localitatea Padina din județul Buzău, a doua pe 25 iulie, în Delta Dunării, la aproximativ 10 km de localitatea Sfântu Gheorghe, din județul Tulcea, iar ultima, pe 26 iulie, în zona Sulina-Chilia.







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