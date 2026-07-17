Videoclipul pretinde că arată traseul parcurs, de regulă, în Florida de convoiul președintelui american Donald Trump către reședința sa de la Mar-a-Lago și identifică un pod ca o potențială vulnerabilitate de securitate.

Totuși, traseul indicat în videoclip nu corespunde întocmai cu hărțile publice ale zonei. Mai mult, traseul folosit de Trump în Florida a fost modificat în ianuarie 2026, după descoperirea unui obiect suspect pe un aeroport, notează DPA.

Publicarea acestui videoclip vine la o săptămână de la înmormânarea fostului lider suprem al Republicii Islamice Iran, Ali Khamenei, ucis într-un bombardament efectuat pe 28 februarie, în prima zi a operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”.

Rănit în acel bombardament, fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, ales între timp noul lider suprem, a promis să-și răzbune tatăl și pe alți „martiri” ai regimului islamic. Potrivit acestuia, numele persoanelor vizate de răzbunare „figurează pe o listă”.

Ulterior, Hamshahri, o publicație ultraconservatoare care aparține municipalității Teheranului, a publicat o listă cu lideri de stat și oficiali de rang înalt care ar trebui să „plătească” pentru moartea lui Ali Khamenei.

Președintele american Donald Trump și premierului israelian Benjamin Netanyahu apar în infografie cu ținte marcate pe cap. Pe această listă figurează, de asemenea, șeful diplomației americane Marco Rubio, dar și lideri europeni, printre care președintele francez Emmanuel Macron, șefa Guvernului italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic demisionar Keir Starmer.

Donald Trump a spus într-un interviu publicat vinerea trecută de New York Post că regimul de la Teheran intenționează să-l asasineze și a lăsat instrucțiuni de răspuns în cazul înfăptuirii acestui scenariu sinistru.

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