Recent, Theo Rose a fost împreună cu Anghel Damian la film, iar când au ieșit din sala de cinema au avut parte de o întâmplare total neașteptată. Cântăreața a auzit cum un cuplu vorbea despre ea. O doamnă îi povestea partenerului despre viața amoroasă a artistei. După ce au terminat discuția, Theo Rose a intervenit.

„O să am toată viața mea o amintire legată de filmul ăsta. Am fost cu Anghel, eram bucuroși, că ne-a plăcut filmul. Treceam pe lângă panoul unde apare reclama mea. În fața mea un grup de trei oameni, o doamnă cu doi domni, trecuți de 45. Ăla mai chelios s-a uitat mai insistent la panoul ăla și am zis să fiu atentă, că sigur zice ceva. Mergeam în spatele lor, dar eram atentă că sigur începea discuția despre mine. Omul a întrebat politicos: «Cine e fata asta?». A început ea: «Asta? Stai că îți spun eu cine e asta». A început, mi-a luat toată viața la rând. Zicea de Anghel: «Ăsta cu care e acum e regizor, ea e cu regizorul acum, regizorul a fost cu cineva mai în vârstă decât el». Știi cum spunea? De parcă ei nu i-ar fi plăcut să aibă un gagic mai tânăr. «Înainte, știi cu cine a fost înainte? Cu nepotul lui Nea Marin».

Râdeam în spatele lor și omul ăla făcea urât, să vomite și alta nu. Anghel nu prea înțelegea, că nu prea aude bine. Într-un minut jumătate femeia aia a zis tot ce a citit în presă de mine. A stat să vadă tot ce fac. Am coborât și le-am zis și eu: «Bună seara! Vă salutăm!». Am plecat, le-am zis ca să se simtă”, a povestit Theo Rose, pe pagina sa de Instagram, potrivit WOWbiz.ro.

Înainte de a fi cu Theo Rose, Anghel a format un cuplu cu Lia Bugnar, scenarista cu care lucrează acum pentru serialul „Clanul” și cu care mai joacă pe aceeași scenă de teatru. Cei doi au format un cuplu discret, diferența de vârstă dintre ei nu a fost o problemă. Theo Rose, înainte de a fi cu Anghel Damian, a fost într-o relație cu Alex Leonte, nepotul lui Nea Mărin. Aceștia s-au despărțit de comun acord și au rămas prieteni.

Theo Rose este însărcinată în 5 luni

Theo Rose, în vârstă de 25 de ani, și Anghel Damian vor avea un băiețel, care se va naște peste aproape patru luni. Recent, artista a fost invitată la un eveniment, unde a făcut senzație într-o rochie mulată, ce i-a pus în evidență sarcina avansată.

Recent au apărut mai multe clipuri cu vedeta, în care aceasta își etalează mândră burtica de gravidă. Filmările au fost realizate în cadrul unei petreceri private. „Ce frumoasă ești mai plină la față. Sper să nu slăbești ca și înainte, după ce naști. Îți stă foarte bine. Sănătate!”, „Felicitări!”, „Tare”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor, potrivit Wowbiz. Theo le-a făcut și zilele trecute o surpriză fanilor, după ce a postat pe conturile personale de socializare câteva cadre din culisele unui shooting.

