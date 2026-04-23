Fostul mare campion de golf urmează acum un program intensiv de recuperare într-o clinică exclusivistă din Europa, în timp ce apropiații spun că face progrese vizibile.

Potrivit Daily Mail, Tiger Woods, în vârstă de 50 de ani, se află în prezent în Elveția, unde este internat într-un centru rezidențial de tratament. Programul său de recuperare ar urma să dureze 90 de zile.

Surse apropiate sportivului susțin că acesta răspunde bine la tratament și este atent monitorizat de medici.

„Are un medic specialist în managementul durerii care îl ajută să facă față durerilor fizice fără opioide care creează dependență. Vorbește la telefon sau pe Zoom doar cu un număr restrâns de persoane”, a declarat o sursă pentru publicația britanică.

Printre persoanele cu care ține legătura s-ar număra iubita sa, Vanessa Trump, fiica Sam, fiul Charlie și agentul său, Mark Steinberg, care îl reprezintă încă din 1998.

Ce s-a întâmplat în ziua accidentului

Tiger Woods a ajuns în centrul unui nou scandal după accidentul produs pe 27 martie 2026, în apropierea casei sale din Jupiter Island (Florida).

Autoritățile au anunțat că acesta a fost arestat sub suspiciunea de conducere sub influența unor substanțe interzise și pentru că ar fi refuzat să facă un test de urină, după ce SUV-ul său Land Rover a lovit partea din spate a unui camion și s-a răsturnat pe o parte.

Unul dintre cele mai surprinzătoare momente care s-a întâmplat imediat după accident este cel în care Tiger Woods le spune agenților că „tocmai vorbise cu președintele”, ridicând telefonul mobil în aer. Deși nu este clar dacă apelul a fost într-adevăr cu Donald Trump, relația apropiată dintre cei doi este binecunoscută în spațiul public.

Din fericire, sportivul nu a fost rănit în urma impactului și a pledat nevinovat la acuzațiile formulate. Anchetatorii au precizat că Tiger Woods nu consumase alcool, ci ar fi fost afectat de medicamente. La momentul arestării, asupra lui au fost găsite două pastile de hidrocodonă, un analgezic opioid.

„Răspunde bine la tratament, iar Vanessa este foarte fericită cu ceea ce aude”, a declarat un prieten al familiei Trump pentru Daily Mail.

Probleme medicale și un nou pas înapoi pentru carieră

În dimineața în care s-a produs accidentul, existau speculații intense privind o posibilă participare a lui Tiger Woods la Masters Tournament. Sportivul nu a mai jucat în circuitul PGA Tour din 2024, de la Open Championship, unde a ratat calificarea, din cauza problemelor medicale.

În primăvara anului 2025, Tiger Woods și-a rupt tendonul lui Ahile de la piciorul stâng, iar în octombrie a suferit o intervenție chirurgicală de înlocuire a unui disc lombar.

Nu este primul accident grav din viața sa. Pe 23 februarie 2021, Tiger Woods a fost implicat într-un alt accident serios în apropiere de Los Angeles, după ce conducea cu viteză mare. Atunci a suferit răni severe la piciorul drept și la gleznă, fiind necesare mai multe operații.

La scurt timp după incidentul recent, pe 31 martie, Tiger Woods a transmis un mesaj public în care a anunțat că pune sănătatea pe primul loc.

„Știu și înțeleg gravitatea situației în care mă aflu astăzi. Mă retrag pentru o perioadă pentru a urma un tratament și pentru a mă concentra asupra sănătății mele. Este necesar pentru a-mi prioritiza starea de bine și pentru a lucra la o recuperare de durată.

Sunt hotărât să îmi iau timpul necesar pentru a reveni într-un loc mai sănătos, mai puternic și mai concentrat, atât personal, cât și profesional. Apreciez înțelegerea și sprijinul vostru și cer intimitate pentru familia mea, cei dragi și pentru mine în această perioadă”, a transmis sportivul.

