„36 de ani de când inima mea bate. 2,050 kg, 45 cm şi o putere incredibilă. Mama zice că mereu am ştiut ce am vrut şi când anume am vrut! Dar de fapt eu doar am furat ce este mai bun de la părinţii mei şi am pus în practică în toţi aceşti ani ce m-au învăţat.

Lor de le datorez totul! Doar de la cine ştiam să nu mint, înşel, trădez, invidiez? Doar nu îmi spuneam eu în copilarie: Poţi fi versiunea ta cea bună!

Trebuie doar să vrei. Şi am vrut prieteni, profesori, şcoală, carieră, familie, copii. Am vrut să fac mult bine! Am făcut! DAR ce anume am vrut până la 36 de ani?

Să liniştesc mintea şi sufletul. Să trăiesc clipa. Şi asta fac! Pentru că nu-i asa? Avem doar o viaţă. Trăiesc aici şi acum! SUNT”, spune Tily.

