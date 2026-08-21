Andreea Marin a publicat de-a lungul anilor mai multe imagini din vacanțele sale, iar aparițiile în costum de baie au atras de fiecare dată atenția urmăritorilor. Recent, vedeta a fost fotografiată într-un costum de baie din două piese, înaintea unei noi vacanțe. Iată cinci dintre aparițiile sale care au rămas în atenția publicului.

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Andreea Marin este activă atât pe micul ecran, cât și în mediul online, unde împărtășește cu urmăritorii momente din viața sa și imagini din vacanțe. De-a lungul anilor, vedeta a publicat mai multe fotografii în costum de baie, surprinse în timpul escapadelor petrecute în destinații însorite.

Recent, fosta prezentatoare TV a atras din nou atenția cu o apariție într-un costum de baie din două piese. Fotografiile au fost publicate înaintea unei noi vacanțe, Andreea Marin arătând că își păstrează forma fizică.

De-a lungul timpului, vedeta a vorbit despre importanța echilibrului și despre faptul că nu se bazează pe o dietă strictă pentru a se menține.

Andreea Marin a spus că nu mai ține dietă de mai bine de un an și jumătate

În urmă cu ceva timp, Andreea Marin a dezvăluit că nu urmează o dietă strictă. În cadrul emisiunii „De Gust cu Dana”, aceasta a explicat că se bazează pe anumite principii pe care le-a transformat în obiceiuri.

„Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare”, a mărturisit Andreea Marin.

Prezentatoarea a vorbit în mai multe rânduri despre importanța echilibrului și a grijii față de propria sănătate, fără să susțină că urmează reguli extreme pentru a-și păstra forma fizică.

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