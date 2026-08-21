Andreea Marin a publicat de-a lungul anilor mai multe imagini din vacanțele sale, iar aparițiile în costum de baie au atras de fiecare dată atenția urmăritorilor. Recent, vedeta a fost fotografiată într-un costum de baie din două piese, înaintea unei noi vacanțe. Iată cinci dintre aparițiile sale care au rămas în atenția publicului.
Andreea Marin este activă atât pe micul ecran, cât și în mediul online, unde împărtășește cu urmăritorii momente din viața sa și imagini din vacanțe. De-a lungul anilor, vedeta a publicat mai multe fotografii în costum de baie, surprinse în timpul escapadelor petrecute în destinații însorite.
Recent, fosta prezentatoare TV a atras din nou atenția cu o apariție într-un costum de baie din două piese. Fotografiile au fost publicate înaintea unei noi vacanțe, Andreea Marin arătând că își păstrează forma fizică.
De-a lungul timpului, vedeta a vorbit despre importanța echilibrului și despre faptul că nu se bazează pe o dietă strictă pentru a se menține.
Andreea Marin a spus că nu mai ține dietă de mai bine de un an și jumătate
În urmă cu ceva timp, Andreea Marin a dezvăluit că nu urmează o dietă strictă. În cadrul emisiunii „De Gust cu Dana”, aceasta a explicat că se bazează pe anumite principii pe care le-a transformat în obiceiuri.
„Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare”, a mărturisit Andreea Marin.
Prezentatoarea a vorbit în mai multe rânduri despre importanța echilibrului și a grijii față de propria sănătate, fără să susțină că urmează reguli extreme pentru a-și păstra forma fizică.
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