Cel mai bun aeroport din lume este în Europa și prin el trec mii de români în fiecare an: „Așa de mare încât ai nevoie de GPS”

Aeroportul Barcelona-El Prat a fost desemnat cel mai bun aeroport mare din lume în 2026. Mii de români îl tranzitează anual, iar impresiile turiștilor sunt spectaculoase.

Aeroportul Internațional Barcelona-El Prat Josep Tarradellas din Spania a fost desemnat cel mai bun aeroport de mari dimensiuni din lume în ediția 2026 a studului World Consumer Airport Index, realizat de organizația internațională Consumer Choice Center.

Tranzitat anual de zeci de milioane de pasageri, printre care și mii de români care călătoresc pentru vacanțe sau muncă, aeroportul catalan a impresionat prin eficiența filtrelor de securitate, conexiunile directe de transport și varietatea serviciilor puse la dispoziția călătorilor.

Timpul mediu de așteptare la controlul de securitate în Barcelona este de doar trei minute, o performanță remarcabilă pentru un nod aerian de o asemenea magnitudine.

Dimensiunile impresionante ale terminalelor și diversitatea spațiilor comerciale fac ca experiența de tranzit să fie una deosebită.

„Aeroportul este foarte mare, atât de mare încât nici nu ai nevoie de un mall, pentru că găsești tot ce-ți trebuie chiar acolo. E așa de mare încât ai nevoie de GPS. Toaleta nu era murdară. Personalul a fost prietenos și profesionist, au avut mare grijă de bagajele noastre, regulile au fost respectate și nu au existat probleme (deși pentru unii oameni acest lucru poate fi o problemă). A fost o plăcere să fim aici!”, a descris un român experiența sa pe aeroportul catalan.

Studiul realizat la nivel global a analizat 60 de aeroporturi pe baza a 16 criterii tehnice și de confort, de la diversitatea companiilor aeriene până la rata întârzierilor și numărul de magazine raportat la volumul de călători.

În timp ce Barcelona a condus topul aeroporturilor mari (peste 47,2 milioane de pasageri anual), titlul de cel mai bun aeroport din lume la categoria sub 47,2 milioane de pasageri a fost obținut de Aeroportul Düsseldorf din Germania.