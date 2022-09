„E fată mare. E în anul 11 deja, deci nu mai am aceleași probleme. Se descurcă foarte bine. Am fost, bineînțeles, la ea la școală, dar am făcut fotografie de început de an, că este o tradiție deja pentru noi, dar, în rest, s-a descurcat singurică. Bineînțeles, sigur că da. (n.r. au fotografiile în casă). Și le adunăm an de an.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu, nici gând (n.r. Violeta nu a avut emoții). Copiii din ziua de astăzi sunt foarte evoluați față de cum eram noi odinioară”, a declarat Andreea Marin pentru Ego.

Proiectul de suflet la care lucrează Andreea Marin

Cartea Andreei Marin, „Nu există nu se poate” a fost un real succes. Vedeta lucrează intens la al doilea volum:

“Volumul 2 “Nu există nu se poate” este în lucru acum. În curând. Se lucrează acum la ea, la aranjarea în pagină, în fine, mai avem”, a mai adăugat ea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Răducioiu a divorțat în 2018 după 23 de ani de căsnicie, dar cu cine se iubește acum a surprins pe toată lumea. Cine este femeia care l-a cucerit pe fostul atacant al naționalei

Playtech.ro ȘOC! Confesiunea Reginei Elisabeta pe patul de moarte. ULUITOR ce i-a spus unui preot

Viva.ro Andreea Bălan a făcut ACCIDENT cu mașina. Imagini de la fața locului: 'A trecut pe roșu

Observatornews.ro Descoperirea întâmplătoare făcută de un tânăr de 27 de ani într-o pădure din Alba a dus la găsirea unei adevărate comori

Știrileprotv.ro Euro a căzut după anunțul lui Putin privind mobilizarea militară parțială. Ce monedă a crescut

FANATIK.RO Tatăl Andreei Bălan, primele declarații după scandalul dintre cântăreață și George Burcea: ”Fiecare crede în dreptul lui că așa e bine”

Orangesport.ro Stadionul Arcul de Triumf va fi cedat pentru următorii 49 de ani. Cine se va folosi de el: ”Suntem deschişi să colaborăm cu orice echipă”

HOROSCOP Horoscop 22 septembrie 2022. Balanțele se pot bucura de pe acum de faptul că soarele va ieși și pe strada lor, începând de mâine

PUBLICITATE Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): device-ul de care nu vei dori să te desprinzi