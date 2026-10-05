Polițist de frontieră, rănit la punctul de trecere Palanca, unde a căzut un proiectil și a lovit un autocar

Un proiectil a lovit luni dimineața un autocar care staționa lângă bariera de la punctul de trecere Palanca, de la graniţa dintre Republica Moldova şi Ucraina. Din fericire, autocarul nu avea pasageri, dar un poliţist de frontieră moldovean a fost rănit, relatează NewsMaker.md.

Proiectilul a căzut la ora locală 09:38. Potrivit informaţiilor preliminare, au fost deteriorate autocarul şi cabina de control.

Poliţia de Frontieră din Republica Moldova a anunţat că un angajat al instituţiei a fost uşor rănit, iar activitatea punctului de trecere Palanca - Maiaki -Udobnoe, din sud-estul Republicii Moldova, a fost suspendată.

De asemenea, circulaţia rutieră spre Palanca a fost temporar oprită de la intersecţia traseelor R-30 şi R-31, în raionul Ştefan Vodă. Măsura a fost luată până la finalizarea măsurilor de documentare şi examinare a incidentului, conform Inspectoratului General al Poliţiei din R. Moldova.

Ofiţerii de patrulare redirecţionează mijloacele de transport spre Tudora, iar şoferii sunt îndemnaţi să evite zona.

Dacă aud zgomote specifice dronelor sau explozii în apropierea frontierei, oamenii sunt sfătuiţi să îşi păstreze calmul, să se adăpostească în interiorul locuinţelor, într-un spaţiu sigur, şi să urmărească informaţiile transmise de autorităţi.

De asemenea, autorităţile le cer cetăţenilor să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniţii sau alte obiecte necunoscute şi să anunţe imediat serviciul de urgență 112.

Incidentul s-a produs pe fondul atacurilor efectuate de Rusia asupra infrastructurii ucrainene.

Rusia a vizat în ultima vreme mai multe puncte ucrainene de trecere a frontierelor, inclusiv cel de la Orlivka-Isaccea.