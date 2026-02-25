Filmul nu este decât la o „lectură” superficială un thriller culinar. Pe marele ecran se desfășoară o dramă romantică – istoria unei fete care se maturizează din clipa când pierde, brusc și fără explicație, două repere: dragostea tatălui (un vestit șef-bucătar) și dragostea iubitului (adjunctul acestuia). Cei doi dispar în timpul unei vânători în munți. Vom afla adevărul, abia când Clara, eroina, va fi destul de matură să îl înțeleagă: un accident nefericit în care tatăl, marele chef, moare, iar iubitul ascunde întâmplarea, de frică să nu fie el cel învinuit, și își ia lumea în cap.

Acțiunea se petrece în atmosfera marilor restaurante, printre stele Michelin.

Tradus la noi „Ultima rețetă”, titlul original al filmului este „La Réparation” (Repararea). Căutând semnificația cuvântului în arta culinară, am aflat, de pildă, și mi se pare important să vă spun, că Alexandre Dumas (Tatăl, autorul  celebrului roman „Cei trei muschetari”) a scris și un „Mare dicționar de bucătărie”.

În arta culinară, termenul „réparation” se referă la ultimul retuș (gust și aspect) dat unui preparat înainte de a-l servi clienților. În „réparation” se înoadă toate celelalte metafore ale filmului. „Réparation” ne dă cheia ascunsă de Régis Wargnier în spatele unei povești cu aer polițist.

Regizorul Régis Wargnier, la Cannes.
Regizorul Régis Wargnier, la Cannes. Foto: Profimedia

Tatăl și iubitul Clarei (interpretată cu mare finețe de Julia de Nunez), aflați de multă vreme într-o relație tensionată, dispar fără urmă, tocmai înaintea momentului de glorie al vieții lor profesionale, cu câteva ore înainte de a obține cea mai înaltă distincție în arta culinară –  a treia stea Michelin. Nu este o coincidență de nume – fondatorii acestui sistem de evaluare sunt patronii companiei de anvelope. Stelele Michelin au fost la origine o strategie de marketing, menită să încurajeze călătoriile cu automobilul. Este momentul în care Clara e obligată să își înceapă propria călătorie prin viață, moștenitoare a unui restaurant de trei stele Michelin și a unei dureroase enigme. Din toate drumurile pe care le avea înainte, alege să își continue viața. De fapt, să o ia de la început, reînvățând alfabetul sentimentelor.

Afișul filmului Ultima reteta
Afișul filmului. Foto: cinemagia.ro

Călăuzită de stelele Michelin ca de cei trei magi, Clara ajunge la un mare târg culinar în Taipei, unde dezleagă misterul care o proiectase între disperare și vinovăție. Este, de fapt, misterul adevăratei moșteniri pe care a dobândit-o. Cuvintele tatălui său: „Există două reguli în bucătărie, inspirația și îndrăzneala”.

Viața este un tulburător preparat sufletesc, căruia nu trebuie doar să îi cunoști bine toate ingredientele, ci să le armonizezi cu creativitate și curaj. Este, de altfel, și ultima rețetă oferită nouă de  regizorul și co-scenaristul acestui film frumos, Régis Wargnier: inspirația și îndrăzneala.

Doi bucatari, un tanar si o tanara, imbracati in alb, gatesc pe o masa intr-un restaurant
