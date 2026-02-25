Permisele vor avea mai multă valabilitate pentru categoriile ușoare

Pentru șoferii din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1, BE și Tr1, valabilitatea permiselor de conducere va fi extinsă la 15 ani, față de cei 10 ani anteriori. Această schimbare reduce atât frecvența drumurilor la ghișee, cât și costurile asociate procesului de reînnoire.

„Este un echilibru între libertatea de a conduce și responsabilitatea față de toți participanții la trafic. România se aliniază practicilor europene și face un pas clar spre debirocratizare și prevenție”, a declarat Lucian Bode, președintele Comisiei din Camera Deputaților pentru Infrastructură și Transporturi.

„Proiectul va merge mai departe la comisiile sesizate pentru raport comun, apoi în plen pentru dezbatere și vot. Există șanse reale ca, până la finalul acestei sesiuni parlamentare, să își încheie procedura legislativă”, a mai spus Lucian Bode.

Reguli stricte pentru șoferii de peste 70 de ani

Pentru șoferii seniori, cei care au depășit vârsta de 70 de ani, valabilitatea permisului auto va fi redusă la 5 ani.

Aceștia vor trebui să efectueze controale medicale și examen teoretic mai frecvent, o măsură concepută pentru a preveni accidentele cauzate de eventuale probleme de sănătate sau de scăderea reflexelor.

Noile reglementări aduc o serie de beneficii directe:

Reducerea birocrației: mai puține drumuri către direcția de permise.

Costuri scăzute: prelungirea duratei permiselor reduce cheltuielile pentru șoferi.

Alinierea la standardele europene: România se sincronizează cu reglementările internaționale în materie de siguranță rutieră.

Flexibilitate pentru șoferi: extinderea valabilității le oferă mai multă libertate.

Calendarul legislativ

După aprobarea în Comisia pentru Transporturi, proiectul legislativ urmează să fie transmis către comisiile sesizate pentru raport comun, înainte de a fi dezbătut și votat în plenul Camerei Deputaților.

Potrivit declarațiilor oficiale, legea ar putea fi adoptată până la finalul sesiunii parlamentare din primăvara anului 2026.

Perioadele de valabilitate ajustate:

Categorii ușoare (AM, A1, A2, A, B, B1, BE, Tr1): Valabilitate extinsă la 15 ani pentru permisele noi.

Categorii profesionale (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE): Valabilitatea administrativă rămâne de 5 ani.

Seniori (peste 70 de ani): Valabilitatea permisului se limitează la 5 ani, cu evaluări periodice obligatorii.

Aceste măsuri reprezintă un pas important în modernizarea legislației rutiere și reflectă eforturile autorităților de a adapta regulile la contextul actual, menționează Capital.

Află care sunt actele necesare pentru schimbare permis auto în 2026.

Totodată, Guvernul vrea să supende permisul auto pentru șoferii care nu-și plătesc amenzile rutiere.