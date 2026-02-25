Oana Roman a stârnit din nou discuții aprinse în mediul online, după ce a făcut o declarație tranșantă la adresa influencerilor care, spune ea, au ales să o ignore la un eveniment monden recent. Vedeta, cunoscută pentru stilul direct și lipsit de menajamente, nu a lăsat situația să treacă neobservată și a decis să spună lucrurilor pe nume.

Fiica fostului premier Petre Roman a povestit că, la evenimentul respectiv, aproximativ 80% dintre influencerii prezenți „s-au făcut că nu o văd”. Potrivit acesteia, atitudinea ar avea legătură cu faptul că nu tolerează ipocrizia și că a ales, de-a lungul timpului, să fie sinceră, chiar dacă acest lucru a deranjat.

„Azi, la evenimentul la care am fost, 80% din influenceri s-au făcut că nu mă văd. Sunt supărate tare pe mine că am gura mare și nu-mi place ipocrizia. Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor și voi fi și după ele… până mor”, a transmis Oana Roman, fără ocolișuri.

Mesajul vedetei a fost interpretat de mulți drept o critică dură la adresa superficialității din mediul online, unde aparențele și relațiile de conjunctură par să conteze mai mult decât autenticitatea. Oana Roman a subliniat, indirect, că nu este dispusă să își schimbe principiile pentru a fi acceptată sau validată de noile generații de influenceri.

Oana Roman, reacție acidă după ce a văzut aparițiile invitaților la Balul Mascat Bridgerton

Pe 19 februarie, sălile grandioase ale Palatului Parlamentului din București au prins viață cu glamour și mister, odată cu desfășurarea Balului Mascat Bridgerton, o seară de neuitat dedicată celebrului serial Netflix. Peste 850 de distinși invitați s-au reunit în decorul somptuos al sălii de bal, în așteptarea sosirii starurilor serialului. Seara a atins punctul culminant când Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) și Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) au pășit pe scenă, stârnind instantaneu ropote de aplauze în întreaga încăpere.

Printre cei care au comentat evenimentul s-a numărat și Oana Roman, care nu a fost prezentă la bal, dar a avut o reacție ironică în mediul online. Vedeta a postat un mesaj tranșant pe rețelele de socializare, lăsând să se înțeleagă că privește cu scepticism entuziasmul creat în jurul evenimentului.

„Simt enorm și văz monstruos cu toți prinții și prințesele închipuite. Am râs tare azi. Foarte tare”, a scris Oana Roman, stârnind reacții împărțite în rândul urmăritorilor săi.