Valentina Pelinel l-a dus pe Milan, fiul ei și al omului de afaceri Cristi Borcea, la Neptun. Mama și fiul s-au fotografiat împreună într-un parc de distracții.

„Vacanță plăcută, dragilor”, „Zâmbetul lui mami”, „Sunteți minunați”, „Sunteți frumoși, dar prințesele unde sunt?”, „Dulceață de copil”, „Ce băiat mare! Să vă aducă numai bucurii”, „La așa o mamă, așa copil, frumoși amândoi! Arată-ne și prințesele!”, „Ce frumos este! Fetițele când ni le arăți?”, sunt mesajele pe care internauții i le-au transmis Valentinei Pelinel.

În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. În data de 1 martie 2019, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit din nou părinți de gemene, Indira Maria și Rania Maria. În data de 30 septembrie a anului trecut, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria.

Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. De asemenea, fostul acționar de la clubul Dinamo mai are un copil dintr-o relație cu o avocată.

În prezent, omul de afaceri se află după gratii. Cristi Borcea a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri.







Citeşte şi:

Cum revine Valentina Pelinel la silueta de dinainte de sarcină. Antrenoarea ei a explicat ce face vedeta

Valentina Pelinel, imagine emoționantă cu gemenele sale. “La mulți ani“

Ce i-a spus Cristi Borcea la telefon Valentinei Pelinel, imediat după ce a născut

GSP.RO VIDEO Ce făcea o femeie acasă, în lipsa soțului. Bărbatul a rămas fără cuvinte și a publicat filmulețul intim