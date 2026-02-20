Potrivit informațiilor publicate de cancan.ro, noul sezon al show-ului Asia Express nu va mai avea loc în destinații deja consacrate, precum Vietnam, Filipine, Mexic sau Turcia. Deși aceste locații exotice au devenit deja parte din identitatea emisiunii, se pare că producătorii au decis să ridice ștacheta și să ducă aventura la un nivel cu totul nou.

Surse apropiate producției susțin că filmările se vor desfășura în China, o alegere care promite să transforme competiția într-una dintre cele mai dificile și spectaculoase de până acum. Cultura complet diferită, barierele de limbă, regulile stricte și dimensiunea impresionantă a țării vor pune concurenții în situații-limită, nemaîntâlnite în sezoanele anterioare.

De-a lungul timpului, Asia Express s-a impus ca unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din România, reușind să îmbine adrenalina competiției cu emoția, umorul și poveștile autentice ale concurenților. Probele solicitante, traseele imprevizibile și interacțiunea directă cu localnicii au ținut publicul cu sufletul la gură sezon după sezon.

Alegerea Chinei drept destinație pentru noul sezon confirmă dorința producătorilor de a reinventa formatul și de a le oferi telespectatorilor o experiență complet diferită. Pentru concurenți, aventura se anunță extrem de dură, iar adaptarea rapidă va fi cheia supraviețuirii în cursa pentru marele premiu.

Gabriel Torje a semnat cu Asia Express

Antena 1 se pregătește intens pentru un nou sezon Asia Express, iar jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor au aflat cine este prima vedetă care a semnat deja contractul pentru celebra emisiune.

Potrivit sursei citate, Gabriel Torje va participa la Asia Express 2026, însă nu se știe exact în ce formulă. Cert este însă faptul că fostul fotbalist a mai fost curtat de Antena 1, însă în trecut a refuzat ofertele.

Mai exact, Gabi Torje ar fi trebui să fie prezent la Asia Express 2025, dacă ar fi acceptat să facă echipă alături de Gabriel Tamaș. Însă fostul mijlocaș în vârstă de 36 de ani nu și-a dorit să plece în show-ul de la Antena 1 alături de fostul fundaș în vârstă de 42 de ani.

Astfel că anul trecut, Gabi Tamaș a făcut echipă cu Dan Alexa, alături de care a și reușit să câștige finala Asia Express în fața echipei formate din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

